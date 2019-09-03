9 月 3 日消息，日前智能税务技术服务商慧穗数字科技（上海）有限公司获得了云启资本领投的千万级别天使轮投资。据悉，该笔资金将用于公司在智能税务领域的进一步发展，特别是针对解决国内企业开票难、开票成本高、税务操作流程复杂、缺乏专业人员控制税务风险等企业痛点。本轮融资完成，意味着国内智能税务领域的发展将进入一个全面普及并广泛应用的新时代。未来，企业规模无论大小，都将能充分分享原先只有超大型企业才能享用的智能税务技术成果。

云启资本创始合伙人毛丞宇表示：“慧穗科技拥有完整的智能财税产品矩阵，团队行业经验丰富，未来会继续深耕智能财税产品的创新，并基于 “慧穗” 的产品矩阵在多个行业落地产品和服务能力。云启资本长期看好企业财税服务领域的创新，随着企业合规性要求的不断提升，智能财税将会成为企业的刚需。”

“慧穗” 是一家致力于通过数字化手段普及智能税务的科技公司，目前已陆续开发了 SmarttaxPro（集团级 PaaS 平台）、SmarttaxCabinet（全票种发票采集平台）、Smarttax@（电子发票平台）、慧穗网（通用型综合智能税控 SaaS 服务平台）等多款智能税控产品及服务平台。通过领先的税控技术，为企业提供全方位的综合税控服务。

“慧穗” 自 2018 年创办至今，已为城投控股、中冶宝钢、中亿丰、东方有线、永辉超市等多家大型集团企业提供了财务共享、税务共享以及相关企业信息系统数字化改造所需要的综合解决方案，并深得客户亲睐。

据了解，“慧穗” 推出的 SaaS 服务平台，正致力于解决企业经营所面临的智能税控使用成本高企不下的难题，并助力企业实现业、财、税的全流程管控。伴随着信息技术高速发展，中国企业将面临全面数字化管理的挑战。“慧穗” 推出的智能税控产品和 SaaS 服务平台，将大幅节省企业在开票及财税处理过程中所投入的人力及物力成本，降低涉税风险，简化管理流程，提升用户体验。

“慧穗” 将携手税控服务商—A 股上市公司 “东港”，联手打造全方位的智能税控解决方案；与 “中国电信” 合作推出的 “慧穗税务云” 也即将在 “天翼云” 上线；配合上海市政府推出的 “中小企业上云” 实事工程必将惠及千万家企业。未来，“慧穗” 在为企业提供全面税控解决方案的同时 ，也将深耕 “互联网+数据安全”，助力企业实现安全、稳定、便捷的智能税控服务。