新浪微博推出中国版 Instagram“绿洲”

9 月 2 日，新浪微博发布全新社交 app“绿洲”，主打图片、视频的 “清爽” 社交，目前该 app 仍处在公测阶段，需要邀请码才可以注册，至于正式上线日期，目前还不名确。

该款 app 界面与 “Instagram ” 十分相似，都是通过图片和短视频来分享生活。进入首页，会发现绿洲主要由 “绿洲”、“搜索”、“发布”、“消息”、“我的”5 个 tab 组成。

亚马逊想为 Alexa Auto 寻找合作伙伴

据 FastCompany 报道，电商巨头亚马逊在过去两年一直在开发面向汽车的 Alexa Auto，现在，亚马逊正在为它寻找一个汽车厂商作为合作伙伴。

亚马逊打算把 Alexa Auto 嵌入到汽车中，它已经在西雅图总部建立一个汽车模拟区域，用来演示 Alexa Auto。

苹果将发布的蓝牙追踪器或支持通过 AR 找到遗失物品

关于苹果即将推出的蓝牙追踪器的最新详细信息已经在 iOS 13 的代码中被挖掘到。根据 MacRumors 的描述，我们现在对苹果的这款帮你找到遗失物品的 “小玩意”，有了新的认识。

正如在 iOS 13 代码中所发现的，系统中存在一个带有 Apple logo 圆形图标。此外，在于今年 6 月 WWDC 上公布的 Find My 应用程序中，还存在一个 “Items（项目）” 栏目，点击后应该可以看到用户的所有绑定此追踪器的物品。

暴风集团创始人冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪被批捕

据上观新闻报道，近日，静安区检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪对犯罪嫌疑人暴风集团股份有限公司法定代表人冯鑫批准逮捕。该案正在进一步办理中。

暴风集团 7 月 28 日晚间发公告称，“公司实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。截至目前，公司经营情况正常。”

联想独立非执行董事马雪征于 8 月 31 日辞世

联想集团发布公告：公司独立非执行董事马雪征于 2019 年 8 月 31 日辞世。

马雪征生于天津，1976 年毕业于首都师范大学，获文学士学位。她于 1990 年加入联想，曾担任执行董事、高级副总裁兼首席财务官等职务，直至 2007 年退任管理层，并调任为非执行董事。

公告称：“马雪征其后继续在联想董事会担任不同职务，包括审计委员会成员和薪酬委员会主席。在联想工作期间，她为联想作出了宝贵的贡献；特别是在 2004 年收购 IBM 个人电脑业务以及随后的整合时，更是发挥了重要作用，其本身亦在资本市场上赢得了显赫位置。”