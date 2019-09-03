近日，中国极具国际影响力的创新创业平台动点科技（TechNode）正式宣布完成新一轮 Pre-B 轮融资。本轮融资金额为数千万元人民币，投资方为杭州下城国投和优客工场。

动点科技前身为国际知名科技媒体人卢刚博士创立的中英文双语博客，于 2012 年正式进入到公司化运营。如今，动点科技已经成为中国独一无二的国际化科技媒体平台，是国际科技生态圈关注和对接中国科技市场的重要窗口。动点科技媒体平台现已拥有中文、英文、西班牙文、俄文四个语言版本，在其每月数百万阅读量的读者群当中，近 40% 来自海外 160 多个国家和地区。

2018 年，动点科技以其成熟的国际化生态体系和在中国科技创新领域的领先平台优势，正式创建六大业务板块：动点传媒、动点大企业创新、动点互动、动点国际、动点数据和动点创投，全面升级成为国际化创新创业平台。

据悉，动点科技在此次融资后将进一步增强其以国际化科技媒体为核心的创新平台的专业性和全球影响力，通过媒体，品牌活动和数据加快其国际市场扩展的步伐，成为中国和海外科技创新公司和资本对接的权威平台。

值得一提的是，动点科技的大企业创新服务已经与众多行业标杆大企业，包括中信集团，冯氏集团，宝马中国，德国默克集团，联合利华等等跨领域紧密合作。新融资也将推动动点科技成为中国的大企业开放式创新的标志性平台之一。

本轮融资的投资方之一优客工场（Ucommune）成立于 2015 年 4 月，由毛大庆博士发起成立，是中国联合办公行业独角兽级别企业。以空间为平台，以构建国际一流的联合办公空间为目标，为创新企业提供全产业链服务。动点科技提供的行业咨询、创业培训、企业孵化、创业投融资等多种服务与优客工场众多客户群体的需求高度吻合，通过本次投资将加深优客工场与动点科技的战略合作，这将是动点科技国际创业创新生态和优客工场生态重要结合的第一步。在海外资源方面，优客工场与动点科技也可实现高度互补，加速双方业务拓展和服务质量，并形成中国和国际科技对接的线上线下联盟。

优客工场创始人兼董事长毛大庆表示 “优客工场对动点科技的战略入股将为优客工场国内拓宽服务空间，加速国内国际的创新创业相互连接。”

“一直以来动点都是瞄准全球市场，不论科技媒体还是其他几个业务板块都已经在全球科技领域具有相当知名度。这次与优客工场的合作将从线上和线下共同建设更大的全球化创新生态服务体系。” 动点科技创始人兼 CEO 卢刚说。

全球科技圈的目光正集中于中国，中国的科技创新也在走出国门。打造中国的最有国际影响力的科技创新平台，一直是动点科技多年坚持的。据悉，为加快全球布局，动点科技旗下几个业务板块也计划进行或已经完成独立融资。