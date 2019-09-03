微博推社交新品绿洲

微博开始内测的新产品绿洲在上线第 4 天登上了微博热搜，并快速升至苹果 App Store 社交排名前 30。而且，现在绿洲尚未开放注册，普通用户需要邀请码才能开启使用。

不少用户在微博上称赞绿洲清爽无广告，和以往用户吐槽微博广告太多、时间流太乱形成鲜明反差。

今年是微博成立十周年，日活用户已经突破 2 亿，且还在增长。为了满足不同用户的需求，微博不断增加新功能，导致用户对其怨声载道，问题集中在时间线混乱、广告多、营销号多、过度娱乐化等。这些槽点让很多用户卸载了微博，或者寻找其他替代品。

暴风收关注函: 需说明” 冯鑫被批准逮捕” 对公司的影响

财联社 9 月 3 日讯，暴风集团收到深交所关注函：公司是否知悉 “冯鑫被批准逮捕” 事项，如是，请说明知悉该事项的具体时间以及是否及时履行信息披露义务。2．冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪是否与公司有关，如是，请说明具体情况以及对公司的影响。3．冯鑫目前仍为公司法定代表人、董事长兼总经理，其因涉嫌犯罪被检察院批准逮捕后是否可以正常履行职责，如否，请说明该事项对公司的影响以及公司拟采取的解决措施。

SpaceX 或许已经开始选择星际飞船火星登陆地点

PingWest 品玩 9 月 3 日讯，据 CNET 报道，近日，美国宇航局火星勘测轨道飞行器 HiRise 照片数据库中的一组图片中出现了一些文字标记，显示为 “SpaceX 星际飞船的候选着陆地点”。这或许意味着 SpaceX 已经开始评估未来星际飞船的最佳火星登陆地点。

星际飞船是 SpaceX 的下一代宇宙飞船。它的目的是飞行在地球轨道，月球轨道，以及最终进入火星轨道，并且在火星表面登陆。

百度宣布云业务与 CTO 体系融合

9 月 2 日，百度董事长兼 CEO 李彦宏发出全员信，宣布进一步升级 “云+AI” 战略，提高百度智能云的战略地位。即日起，百度智能云与 CTO 体系高效融合，公司副总裁、百度智能云总经理尹世明携团队向集团首席技术官王海峰汇报。

这是继去年底，百度智能云事业部（ACU）升级为智能云事业群组（ACG）之后的又一次重大调整。

三大运营商逐渐取消 “不限量” 套餐

由于达量降速套餐已不能满足用户需求，中国移动、中国电信和中国联通三大运营商于 9 月 1 日起，开始逐渐下线 “不限量” 套餐。

不过，并非每个地区全部下线该系列套餐。记者致电北京联通和上海电信时，客服人员均告诉记者 9 月 1 日起，已不再办理 “不限量” 套餐；上海移动、杭州移动客服人员表示，目前尚未收到相关通知，以上海移动 88 元 12G 的大流量套餐为例，当月国内高速流量 12G 用尽后，国内上网速率降至不高于 1Mbps，即目前仍然是限速不收费，不过用户可以自行加购流量加速包提速。