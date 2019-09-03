津巴布韦最大的手机运营商 Econet Wireless 正向加州帕洛阿尔托的汽车制造商和储能公司寻求电池支援，以维持其基站的运行。

非洲南部国家长期面临现金短缺问题。因此津巴布韦人几乎所有的交易都发生在数字平台上且主要通过各种移动电话设备。作为 Econet 的主要支付系统，Ecocash 在这个 1400 万人口的国家中拥有 670 万活跃用户。然而，在津巴布韦，每天停电可能会持续 18 个小时。Distribution Power Africa 的首席执行官 Norman Moyo 表示，电信已经成为津巴布韦的经济命脉，如果津巴布韦的电信网络瘫痪，人们无法便进行任何交易。

特斯拉已经为 Econet 已经安装了 520 块 “Powerwall” 电池设备，每个基站 2 块。Moyo 称，这是特斯拉迄今为止参与的最大电信项目。Distribution Power 还打算安装更多的电池, 包括在该国已有的 1300 个基站。其他两个手机运营商也将参与进来，最终可能将项目推广到非洲其他电力匮乏的国家, 如赞比亚和刚果民主共和国。

这种被称为 “Powerwall” 锂离子电池设备可以为每个电站提供 10 小时的电力，主要通过太阳能充电。在津巴布韦，燃料属于稀缺资源，该电池可以替代柴油发电机成为基站的备用储能。

特斯拉发言人表示，特斯拉正与世界各地的几家电信公司合作，通过太阳能电池板和电池存储技术的结合在电力欠稳地区寻求业务拓展契机。

题图来源：特斯拉

翻译：Savoy