南非编程学术机构 WeThinkCode_ 与金融服务公司 Momentum Metropolitan 和安全公司 MWR infosecsecurity 合作，推出了一个旨在解决女性在技术领域代表性不足问题的项目。

据联合国教科文组织（UNESCO）数据显示，全球科学、技术、工程和数学（STEM）领域人才中只有 23% 是女性，在南非，从事技术工作的劳动力中女性仅占 20%。

这种代表性不足的情况在 WeThinkCode_ 的调查中得到了反映。WeThinkCode_ 开展了一个为期两年的免费培训项目，希望为 17 岁至 35 岁的南非年轻人创造就业机会。在四年的时间里，超过 900 名年轻人加入了 WeThinkCode_ 的项目，其中 200 多名已经毕业并工作。然而，在 2019 年的学员中，仅有 17% 是女性。

为了解决这个问题，WeThinkCode_ 与 Momentum Metropolitan 和 MWR infosecsecurity 合作推出 “WomenThinkCode=” 这个为期三年的项目，旨在通过采取积极措施招募更多女性，确保留下她们并让其进入科技行业，在开普敦和约翰内斯堡的 WeThinkCode_ 校园内实现性别平衡。

WeThinkCode_ 首席执行官 Nyari Samushonga 称，“WomenThinkCode=” 希望鼓励 17 岁至 35 岁的年轻女性加入 WeThinkCode_ 项目，并支持她们毕业后进入有意义且有影响力的职业。Samushonga 也表示：“我们希望宣传在技术领域取得成就的女性，围绕年轻女性技术专家建立一个联盟社区，在我们的项目中实现性别平衡，最终在整个技术行业中实现性别平衡。”

翻译：汤航