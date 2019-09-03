近日，大学生求职服务平台「一起求职」完成千万人民币 A 轮融资，本轮融资由茂榕资本领投、涌铧投资跟投，主要用途在布局学校合作以及课程内容研发，此轮融资由多鲸资本担任财务顾问。据悉，一起求职此前还曾获得涌铧投资的千万 Pre-A 轮融资。

一起求职创立于 2017 年，主要通过与高校就业办共建工作室的模式，为大学生提供更专业系统的实习就业指导服务，同时为企业提供更深入的校园招聘服务。据悉，平台覆盖从大一到研三全专业全年级学生。目前已经在北京、上海、广州、南京、杭州、武汉、成都、安徽多地有合作学校。

一起求职创始人兼 CEO 袁振华深耕教育领域多年。他认为，大学生普遍存在职场认知匮乏、对未来迷茫、求职技能及基本职业素养欠缺等问题，最终导致了学生就业压力大、就业率低、企业招聘成本高等问题。针对大学生在实习和就业阶段面临的痛点，一起求职开发了 “职小牛实习生计划” 与 “求职私教” 两款产品，从职业方向定位、求职技能、基础职业技能、行业深入探索、岗位技能等方面，为学生提供进阶式求职服务。目前一起求职付费学员人数已超过 4000 人。产品形态上，一起求职提供包括在线视频课，1 对 1、1V6 小班直播课、35 线下大班课等多种授课方式。

针对下一步发展计划， 袁振华表示，一起求职未来将继续深耕现有核心城市，一到两年时间内完成在核心城市 70% 以上的学校占有率，同时针对三四五线城市展开加盟合作。与此同时，一起求职依托学校的渠道资源，为企业提供深度的校企合作服务。