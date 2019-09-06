据澎湃新闻报道，9 月 6 日，华为在德国 IFA（柏林电子展）发布了新一代手机芯片麒麟 990 系列，包括麒麟 990 和麒麟 990 5G 两款芯片。其中，麒麟 990 5G 是全球首款旗舰 5G SoC 芯片，在 5G 商用元年率先为用户提供 5G 体验。同时，麒麟 990 5G 在性能与能效、AI 智慧算力及 ISP 拍摄能力等方面进行全方位升级，打造手机体验新标杆。

据悉，麒麟 990 系列芯片将在华为 Mate30 系列首发搭载。该款产品将于 9 月 19 日在德国慕尼黑全球发布。

华为消费者业务 CEO 余承东称，麒麟 990 是世界上最为强大的 5G SOC，搭载了 8 核 CPU 和 16 核的 GPU，支持 SA（独立组网）和 NSA（非独立组网）双组网，7nm+ EUV 工艺制程，集成了超过 103 亿个晶体管。

华为称，麒麟 990 5G 是华为推出的全球首款旗舰 5G SoC，是业内最小的 5G 手机芯片方案，基于业界最先进的 7nm+ EUV 工艺制程，首次将 5G Modem 集成到 SoC 芯片中，面积更小，功耗更低；率先支持 NSA/SA 双架构和 TDD/FDD 全频段，充分应对不同网络、不同组网方式下对手机芯片的硬件需求，是业界首个全网通 5G SoC。基于巴龙 5000 卓越的 5G 联接能力，麒麟 990 5G 在 Sub-6GHz 频段下实现领先的 2.3Gbps 峰值下载速率，上行峰值速率达 1.25Gbps，带来业界最佳 5G 体验。