在上个周末，凉的最快的除了吴嫂还有一个 AI 换脸的软件 “ZAO”，从爆火刷屏到成为风暴中心，AI 换脸 App“ZAO” 只用了短短一天。

Zao 的玩法并无特别，甚至说很单一——用户可通过上传照片，用 AI 换脸功能，将短视频中的演员换成自己的脸，然后分享朋友圈，号称 “可以和自己的偶像同框”。从刷屏的分享到引发隐私争议到被相关部门约谈，这个刚上架的软件像是身着华丽的走了一圈 T 台，在满是好奇的目光中出现，在充满质疑声退场。不过，尽管争议无数，截止发稿之前，ZAO 依然霸占着 AppStore 免费应用榜榜首。

它究竟有什么魔力？黑红黑红的背后年轻人怎么看待 AI 换脸，在科技无孔不入的当下如何保护我们的隐私？

“刚看到的时候还蛮好玩的” 大部分年轻人一开始都被其酷炫的技术吸引，忍不住想要尝试下。ZAO 提供了几乎所有新老知名影视剧中的片段，用户不必会 PS，甚至连美图秀秀级别的美颜都省略了，直接上传头像照片就可以将原视频片段换脸，然后分享到朋友圈。正像一个用户吐槽的那样：“把爱豆对手戏的演员替换成自己，然后被爱豆撩，说白了不过是 YY。”ZAO 的本质还是满足用户的猎奇与虚荣心。

但很快，随着软件的火热，ZAO 很快被拉下舞台，质疑它的理由来源于大家对于 AI 技术的担忧：“你一旦上传自己的换脸视频之后，就无法再删除里面的照片，哪怕删除应用也不行。”“上传脸部照片之后，不怀好意的马甲公司拿去用于支付或者解锁怎么办。”“有人窃取了你的照片用作招摇撞骗甚至色情行业怎么办呢？”…… 诸如此类的网上的质疑声迭起。尽管支付宝和 ZAO 先后发布声明，支付门槛较高，仅凭照片没有办法完成支付。ZAO 也声明已改变协议内容，不会储存用户的一些数据照片信息或用于商业用途。

尽管如此，当负面新闻一旦发酵，这将会激起用户们的警惕心。“已卸载”“不会想要去尝试了” 几位年轻人表达了自己的态度。对于 AI 换脸这件事情，大家并不排斥，用作消遣娱乐不为过，如果用来商业用途便令人发指。比如有报道说，网上已经出现了将当红明星换脸到色情片中再出售的行为。

随着技术的发展，信息时代的发展让我们越来越 “裸露”。“我们老师说，这个时代存在着一个数据我和一个本我。” 一位新闻学院的学生说道。我们生活消费的数据还有社交网站上的数据在一方面暴露着我们的隐私一方面又在创造便利。我们正在用隐私去换便利。我们牺牲了我们的位置隐私，换来随处可用的导航；牺牲了我们的电话号码和住址，换来一键下单的外卖和快递；我们牺牲了浏览记录，换来了购物 App 上精准的广告投放。我们开始学会接受这样的暴露，对于隐私保护也不在敏感。“我对于信息隐私不太敏感，因为觉得一些事情不会发生在自己身上。” 一位学生表示。

但是谁能预计不法分子正躲藏在哪里的暗处，又将矛头瞄准了谁？前段时间，艺人王一博受粉丝电话骚扰的消息一度引爆了微博热搜，也让一条贩卖明星身份证号码、手机号和出行信息的灰色产业链进入大众视野。公众人物受到了骚扰，可以通过微博等途径，借助自己的网络影响力让事件得到关注和解决，但作为势单力薄的普通人，被骚扰了又该如何更加有效地维权？我们必须承认，中国个人信息保护问题的解决还有很长的一段路要走。面对个人信息泄露问题，我们作为个体也并非毫无防范和应对之策。比如丢快递盒子的时候，记得注意一下二维码和个人信息是否涂黑；浏览安全性不确定的网页或应用的时候，输入个人信息更要提高警惕；在对一些应用授权时不要嫌麻烦，要了解清楚用户服务协议的具体内容；平时多关注一些消费者维权信息，当权益受到侵害时，能及时向企业、消费者维权组织和监管机构等有关方面反映问题……

前路值得展望，在立法和监管越来越完善的同时，注重保护好自己的信息，让我们能够早日在自由呼吸的蓝天下享受科技带来的便利。