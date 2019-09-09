苹果即将于本周举办新 iPhone 发布会，但有关明年的 iPhone 消息已经开传了。分析师郭明錤预测称，2020 年 iPhone 将采用全新设计，一改 iPhone 自 2017 年 iPhone X 以来的样貌。

根据郭明錤的预测，2020 年 iPhone 将有 3 个主要改变：全新外形设计、支持 5G 以及相机功能升级。

外观方面，苹果是时候带来一款外形有较大改变的 iPhone 了，毕竟 有了新变化别人才能看出来你换了新 iPhone “颜值” 才是换新 iPhone 的动力之一。

郭明錤此前预测称，苹果在 2020 年推出的 3 款 iPhone 都将支持 5G。彭博社上周报道称，苹果还将为 2020 款 iPhone 带来屏下指纹技术，该功能将与目前的 Face ID 面部识别功能共存，提供额外的保全措施。

至于相机功能将得到升级，这一说法可以放在任何新手机上，比较模糊。具体还得看发布会上公布的消息。

另外根据多方传闻，今年的新 iPhone 将搭载 A13 处理器，仍将配备 Lightning 接口，还将配备全新的 Taptic Engine 震动马达，以及采用三摄。

据报道，iPhone SE 2 可能会在明年春季登场——据说苹果会带来一款 4.7 英寸低成本 iPhone。

题图：Apple