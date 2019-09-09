非营利组织中国劳工观察日前发表了一份报告（via 彭博社），指出苹果与其制造合作伙伴富士康因使用大量临时工而违反了中国的劳动法。苹果随后承认确实有上述行为。

根据中国劳工观察的报告，秘密调查人员暗中在富士康郑州工厂工作，其中一名在那里工作已长达 4 年。主要的调查结果包括：临时员工（派遣工），在 8 月份占总劳动力 50% 左右，其中包括在校实习生。尽管在校实习生 8 月底返校后，目前的临时工比例有所下降，接近 30% 左右，但这仍违反了劳动法规定。根据中国劳动法，临时工最大比例不得超过 10%。

报告指出，派遣工没有全职员工那样的待遇，比如带薪病假、带薪休假和社会保险等。虽然派遣工的基本工资可能会高一些，但是这些薪资是由第三方公司签订短期合同来支付的，而且他们也不直接受雇于富士康。

在经过调查后，苹果表示公司发现 “派遣工的比例超过了我们的标准” 并且 “公司正与富士康密切合作以解决这个问题”。苹果还称，在发现问题后已经与供应商 “立即采取纠正措施”。富士康方面也在开展运营审核之后确认了派遣工的违规行为。

报告列出的郑州富士康侵权与不道德行为摘要： 试用期离职需要提前三天申请

旺季急需用工的时候，正式工人辞职不会被批准

尚未结算的工资会在离职后两个星期内打款到工资卡上，但是离职当月的工资没有工资条

很多派遣工被骗，没有拿到应有的返费奖金

工厂没有依法为被派遣劳动者缴纳社会保险费，并办理社会保险相关手续

2018 年，派遣工人数占工人总数的 55% 以上，而法律规定被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%。2019 年 8 月派遣工比例在 50% 左右。

未成年工人在生产高峰期的时候必须加班

旺季每天加三个小时班，上十三天休息一天，每个月最少加一百多个小时，旺季工厂可以每天都加班，一个月休息一天

工人若不想加班必须先得到批准。 如果工人没有得到批准并且选择不加班，他们将受到线长经理的警告，并且以后都不会有加班。

如果工作在轮班结束时没有完成，工人必须义务加班。 如果工作中出现异常，他们也必须义务加班，直到问题得到解决。

工人有时不得不无偿地留在夜间会议上

工厂未向劳动者提供必要的劳动防护用品和劳动保护设施

工厂未有进行消防和其他知识的课程培训

工厂内定工会主席，由本部门的领导担任。

工厂内基层管理人员有瞒报或不报员工工伤现象

领导辱骂员工的现象在工厂很常见

工厂通过派遣公司招收学生工，以躲避招学生工的工作时间限制

违反了学生工不能由派遣公司招的法律规定

“我们最近对郑州富士康工厂的工作环境调查显示，其中部分存在的问题同样违反了苹果自己的行为准则，” 中国劳工观察在报告中写道，“苹果有责任且也有能力从根本上改善其供应链的工作条件。但是，苹果现在却将额外成本通过供应链转嫁给工人，以剥削中国工人来谋利。”

“我们相信供应链中的每一个人都应得到尊重，” 苹果在一份声明中表示，“为确保我们的高标准都得到遵守，我们已经采取了健全的管理系统，从工作场所权利培训到现场工人谈话，再到匿名申诉渠道和持续审计。”

富士康表示其发现 “有证据表明派遣工人的使用以和工人加班，尽管我们发现这些行为是自愿的，但这确实与公司的指导方针不符。” 该公司还称，“正在努力解决郑州工厂内发现的问题，我们将密切关注工厂内的情况。我们将毫不犹豫地采取任何必要的额外措施来满足我们为运营设定的高标准。”

这份报告在本周的苹果 iPhone 发布会前公布，时间点以及报告本身尤为值得关注。通常来说，每年 9 月苹果会公布新 iPhone，随后新品会陆续登陆全球市场，而该公司的代工工厂则会被要求加班赶工以生产更多 iPhone。身为科技巨头和大型公司，苹果以及包括富士康在内的工厂，都应该尽快解决报告中提及的相关问题。

题图：Apple