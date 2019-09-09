CrowdBureau 日前宣布，在 Clydagh Limited、Estuary Holdings Ltd.、Alpama Limited 及现有投资者的牵头下，公司已完成 110 万美元 A 轮股权融资，估值 970 万美元。该公司收集、整合和统一来自全球市场贷款机构的数据，并为未上市不透明资产类别提供基准、研究和数据分析以及风险管理工具。交易条款尚未披露。

CrowdBureau 拟将利用这笔新资金扩大其基准系列，并为其正在申请专利的监管技术产品推出一个试点项目。CrowdBureau Alert System（CrowdBureau 预警系统, CAS）是一个早期风险检测系统，帮助 P2P 市场贷款人和其他数字金融公司遵守涉及与借款人和贷款人资本门槛限制相关的全球监管命令。

CrowdBureau 首席执行官兼创始人 Kim Wales 表示：“我们很高兴有这样的投资者帮助我们建设公司。我们计划为上市公司创建一系列指数，并围绕私有资本（包括非上市资产类别，如消费贷款、小企业贷款、房地产贷款、学生贷款和农业贷款在内的市场贷款）来发展公司。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。