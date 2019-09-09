据 TechCrunch 报道，意大利媒体初创公司 Freeda Media 在 B 轮融资中成功筹资 1600 万美元。这轮融资由现有投资者 Alven Capital 领投，Endeavor Catalyst、UniCredit 以及部分其它机构参投。此外，Freeda Media 也从 UniCredit 处获得 300 万美元债务融资。

该公司通过发布短视频、快讯和文章等形式已在 Instagram、Facebook 以及其它社交媒体平台上获得了数百万粉丝。可以说，Freeda 志在创造一个类似于 Elle、Teen Vogue、Vanity Fair、Cosmopolitan 或 Man reeller 这样的时尚媒体的社交版。

Freeda 目前主要在意大利、西班牙和南美地区展开业务。每天约有 500 万名女性接触到其发布的内容，而年龄段在 18-34 岁的意大利和西班牙女性中，每月占比更是高达 80%。尤其是在 Instagram 平台上，这家初创公司表示已经成为全球首个仅在 2019 一年时间内就创造了上亿次 Instagram 互动的女性媒体品牌。

随着这次的顺利融资，Freeda 下一步预计将进行国际扩张。这家初创公司将在伦敦开设办事处，并计划在英国和其它英文语系国家开展市场业务。目前 Freeda 有 160 名员工。

该公司仍主要专注于品牌内容推广，通过粉丝浏览来实现赚钱。但 Freeda 希望建立一个直接面向消费者的品牌来扩大收入，该品牌预计于 2020 年问世。

翻译：汤航