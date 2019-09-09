苹果或于 9 月 20 日正式发售新 iPhone

据外媒报道称，苹果已经基本确认了新一代 iPhone 的发售时间是 9 月 20 日，中国市场会是首发。

报道中提到，苹果之所以确认了新机的开卖时间，还是跟他们新的线下零售店开业有关，因为新装修的苹果纽约第五大道旗舰店将在 9 月 20 日重新开业，而开业当天在这个零售店会同步发售新款 iPhone。

据悉，新一代 iPhone 发售准备工作早已就绪，9 月 10 日（北京时间 9 月 11 日凌晨 1 点）发布后，苹果会在 9 月 13 日开始它们的全款预售工作（中国市场会在 9 月 13 日下午 3 点开始），9 月 20 日正式开卖（中国市场会是 9 月 20 日下午 3 点开始）。

比尔·盖茨资助化学云工程，或有助于减缓全球变暖

据新浪科技报道，比尔·盖茨（Bill Gates）正在支持一种名为太阳能地球工程的激进方法展开第一次高空实验。

这种方法希望模仿巨大的火山爆发产生的影响。成千上万的飞机将在高空飞行，并在地球周围喷射数百万吨的颗粒，形成一个巨大的化学云，借此冷却地表。“模型研究发现，它可以减少热浪的强度，例如，它可以显著降低海平面上升的速度，可以降低热带风暴的强度，“太阳辐射管理治理计划（Solar Radiation Management Governance Initiative）项目主任安迪·帕克（Andy Park）说。

余承东：鸿蒙手机或明年发布

据 B 站 UP 主鹏鹏君驾到的消息称，9 月 8 日，华为终端 CEO 余承东在 IFA 展会期间接受媒体采访时表示，麒麟处理器目前依然只供他们自己使用，但是华为在考虑对外销售。

余承东在现场表示，其实有很多人在问这个问题，实话说，华为很犹豫，目前麒麟处理器只生产给自己使用，但是他们也在考虑销售芯片给其他产业，像 IoT 领域等，目前华为还在犹豫，还在讨论这个问题。另外，余承东表示：“事实上我们的鸿蒙系统已经基本准备就绪，但我们不会先去使用它，因为我们还考虑到相关决定和合作。如果我们的手机继续不被允许使用谷歌服务，我想我会考虑使用我们的是鸿蒙系统。所以第一款搭载鸿蒙系统的手机产品可能是明年 3 月发布的华为 P40。”

苹果希望 Siri 在两年后学会健康问答和会话翻译

据《卫报》报道，日前一位前承包商将内部 Siri 文件泄露给媒体，其中包括计划在 2021 年秋季发布的几个令人惊讶的升级细节。

根据该报告，苹果正在研究未来的 Siri 更新，首先，Siri 在两年后将配合一款尚未命名的新设备，实现 “有关于健康问题的咨询问答”，并提供机器翻译功能。此外，在机器翻译方面，Siri 已经开始提供一些帮助，它目前可以将设备的默认语言中的口语单词和短语翻译成外语。因此，到 2021 年，苹果可能将它进化到能够处理更强大的对话，更少依赖服务器，更多地依赖于设备上的处理和翻译功能。这意味着 Siri 接近于能够翻译出用户的实时对话，而不仅只是对单个离散问题或命令的响应。

携程与摩洛哥达成三年战略合作

据新浪科技报道，近日，携程集团与摩洛哥国家旅游局正式签署战略合作协议，双方将深化合作，促进更多中国游客赴摩旅游。

携程旅行网宣布与摩洛哥国家旅游局达成为期三年的战略合作（2019 年-2022 年）。三年内双方将在目的地营销、产品研发等方面进行合作。摩方将在旅游产品设计、资源拓展领域为携程提供便利，携程则提供可持续的一站式精准营销方案。根据协议，摩洛哥国家旅游局将在未来三年内投入人民币 1500 万元，携程将投入等额资源，用于联合开拓中摩两国旅游市场。