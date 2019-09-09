Spendesk 是一家帮助企业管理开支和预算的一体化服务初创企业，可以帮助记录其他公司的开支情况，让你的公司员工有一个清晰透明的财务审批流程，以简化公司记账。近日，该公司宣布获得 3840 万美元 B 轮融资。这轮融资由现有投资者 Index Ventures 领投。本次融资过后，Spendesk 获得的总融资金额将超过 4940 万美元。

Spendesk 提供的服务内容类似于 Revolut 或 N26，不过它的服务对象是公司。公司完成注册后就可以在 IBAN 上拥有自己的 Spendesk 账户，然后对该帐户充值，并根据情况设置不同的记账方案。

例如，公司可以根据每个员工的工作内容设置不同的薪水范围，并设置规则来确定谁可以拿到较高薪水。然后每位员工都可以得到一张在线支付的虚拟卡，并得到一张商旅实体卡。当你在出差途中，你可以像使用任何商务卡一样，直接使用 Spendesk 进行支付。如果遇到必须用现金或其他卡支付的情况，你可以从 Spendesk 移动软件上拍下相关收据的照片，然后向 Spendesk 索要偿付。

Spendesk 的服务还有许多其他的用途。例如，你可以定一个营销预算，然后直接使用虚拟卡让营销团队在 Facebook 或谷歌上投放广告。你还可以用 Spendesk 来追踪查询你订的所有网络服务，以确保您不会为类似的服务工具付费。如果你雇佣的是临时工，还可以将所有发票上传到平台上，导出一个包含未付清发票的 XML 文件，并将其导入到你的银行账户。

相比传统的费用解决方案，Spendesk 不断追求智能化，如试图通过利用 OCR 技术来匹配公司收支，以及自动填充增值税税率等。

随着公司这次的顺利融资，Spendesk 计划在柏林和伦敦开设办事处，加大投入开发新功能。在过去的一年里，公司从 20 名员工增加到 120 名员工。目前，欧洲有 1500 家公司在使用 Spendesk 的服务。

翻译：汤航