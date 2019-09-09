iPhone11 新设计曝光

9 月 11 日凌晨，苹果将发布 iPhone 11 系列手机，预计带来 iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 三款机型。结合此前曝光，iPhone 11 系列依然是属于 “S” 的小改款，整体变化不大，在智能手机市场整体下滑的趋势下缺乏吸引力。然而，苹果似乎并不会降低产品售价，依然走高价路线。

iPhone 11 系列的一个变化是后置 Logo 居中，在此前曝光的官方手机壳上已经有所体现。一直以来，iPhone 背部的苹果 Logo 均处于中上位置，此次变为居中是为了帮助用户更好地使用 iPhone 11 系列的双向无线充电功能，即将 AirPods 放置在 Logo 处即可充电。

华为手机海外销量将减少 1300 万台 P40 或搭载鸿蒙

华为刚刚在 IFA 2019 电子展发布了新一代 SoC 麒麟 990 系列，Mate 30 系列将首发，获得广泛关注。然而，坏消息是华为没有重获谷歌的安卓授权，这意味着 Mate 30 之后的华为、荣耀新机将无法支持谷歌 GMS 服务框架。在这种情况下，市场分析机构对华为手机 2019 年销量进行了重新预测，同时华为方面的应对措施也被曝光。

据悉，即将发布的 Mate 30 系列、Mate X 海外版本均无法内置谷歌服务及 API，意味着未来华为、荣耀新机都只能采用开源安卓系统。

字节跳动完成全资收购互动百科：持股 100%

IT 之家 9 月 9 日消息 据天眼查数据显示，字节跳动已完成对互动百科的全资收购，持股 100%。其中，互动百科所属公司北京互动百科网络技术股份有限公司大股东为北京互动极致科技有限公司，占股 77.78%，第二大股东为北京量子跃动科技有限公司，占股 22.22%。而这两大股东均由北京字节跳动科技有限公司 100% 持股。

据悉，互动百科成立于 2005 年，为商业中文百科网站，至今已完成 D 轮融资。

英特尔 2020 发布首款独显

PingWest 品玩 9 月 9 日讯，日前在出席花旗银行全球技术大会时，英特尔云计算业务副总裁杰森·格雷贝回答了 Xeon 之后哪款产品会是英特尔第二重要的问题，他的答案是 “GPU”，也就是说 GPU 显卡在地位在英特尔心目中是仅次于 CPU 的。

据英特尔的计划，该公司将在 2020 年发布首款独显 GPU，基于 10nm 工艺，首发的主要有游戏 GPU 厂商，而 2021 年则会有 7nm 工艺的高性能 GPU，主要用于数据中心，从首发 7nm 工艺上也可以看出英特尔的重视了。

特斯拉拟于 11 月发布全新电动皮卡

IT 之家 9 月 9 日消息 继特斯拉推出 Model 3 之后一直有传言称特斯拉的下一部新车款将会是一款电动皮卡。电动皮卡市场向来备受注目，继其他车厂都陆续放风称将推出相关产品之后，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克最近也表示自家的新款车型拟于 11 月正式发布。

近日埃隆·马斯克在 Twitter 上被网友问道关于 “Pick Up?truck” 的新车什么时候发布，他本人回答称新车很有可能会在 11 月举办，除此以外没有更多的信息被曝光。