距离新 iPhone 发布会还有不到 24 小时，郭明錤又发布了一份新报告。这位在预测苹果产品方面有不错准确度的分析师，（再一次）详细说明了有关今年苹果新品的预测。

有传闻称今年的 iPhone 将支持 Apple Pencil，但郭明錤表示情况并非如此。同时，他表示新 iPhone 可能不支持反向无线充电。这一点最初被认为是 iPhone 11（暂且这么叫它）的突出卖点之一，但郭明錤说这个功能可能会被放弃，因为 “充电效率可能达不到苹果的要求”。

反向无线充电允许用户在 iPhone 背面放上其他支持 Qi 标准的设备，为后者进行无线充电。比如说，你可以将 AirPods 放在 iPhone 背面来充电。郭明錤最初预测 iPhone 11 将配备更大的电池以提供反向无线充电能力。 彭博社的 Mark Gurman 也表示他听说苹果在实现这个功能时遇到了麻烦。

根据报告，5.8 英寸和 6.5 英寸新 iPhone 都将标配 18W 电源适配器以进行快速充电。不过 6.1 英寸 iPhone XR 续代产品仍将坚持使用 5W USB-A 充电器。郭明錤还表示，所有新 iPhone 仍然采用 Lightning 接口，而非传闻提到的改用 USB-C 接口。

郭明錤还预测，新 iPhone 依旧会有 “刘海”，同时新型号会加入新配色。此外，所有 3 款新 iPhone 都将配备超宽带技术，这将极大地改善 iPhone 的室内地图功能。

苹果将于明天，也就是 9 月 11 日周三凌晨 1 点举办新 iPhone 发布会，动点科技会第一时间为各位奉上本次发布会的新品消息，记得关注我们的网站和微博。