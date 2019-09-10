特朗普的一个推特，也会引起市场波动。

在中美贸易战开始后，类似现象频频发生，而这种现象也释放了一种信息：企业的风险因子不止于市场风险，新闻舆情等非传统的因素也需要纳入分析预警范围。如何更准确、全面地实现企业的风险预测，是持续的话题。而对于这个老问题，妙盈科技基于人工智能提出了新的解决思路。

妙盈科技致力于用人工智能来帮金融机构更好地监测，市场风险、监管风险、新闻舆情等各类风险。一句话似乎就足以概括妙盈科技的愿景。不过，这个清晰的思路背后，却隐藏着有趣的创业故事，以及独特的市场分析和预判。

2015 年的硅谷，金融行业出身的涂鉴彧（妙盈利科技 CEO）和资深码农刘涛（妙盈利科技 CTO），总喜欢在咖啡厅一起探讨创业想法。在对 “整个亚洲地区的金融技术领域尚待挖掘” 达成共识后，二人开始思考如何找切入点。“我们最初的方向是用人工智能帮助金融问题，这也是我两擅长的领域。” 涂鉴彧表示，这个初衷也是妙盈科技一直坚持的定位。

尽管确定了人工智能金融的大方向，但是如果想要取得更大的商业成功以及真正帮助金融行业的问题，妙盈科技的业务方向还需仔细斟酌。“当时比较热门的是智能投顾，其实 2C 和 2B 端都是重流量。但 2016 年底，流量已经非常贵，获客成本已经非常高。” 涂鉴彧回忆道，妙盈科技决定专心于 2B 业务。“我们认为人工智能和金融结合最紧密的实际上是数据，如支付数据、投资数据、借贷数据等。不过当时，支付牌照已经收紧了，P2P 也开始不景气。所以，我们选择做投资数据。” 他补充说道。而投资数据又包括收益和风险两个主题，因为考虑到收益相关应用的价值很难具体评估，妙盈科技将业务核心定位在风险数据分析领域。

值得一提的是，拥有经验丰富的创始团队，以及快速明确定位，妙盈科技的特点也吸引了真格基金。据涂鉴彧透露：“刚成立时，和真格聊了 15 分钟，他们就决定投了。” 妙盈科技已经完成了真格基金、李嘉诚私人基金公司维港投资等投资人共计 800 万美金的 A 轮融资。

那么，作为一个企业级人工智能软件的提供商，妙盈科技如何帮助金融机构寻找风险？

“要找非传统的因子的话，自然语言处理和知识图谱是两个核心的技术。” 涂鉴彧举了一个例子解释：如特朗普发了一个推特，首先系统要找出他的推特里讲的是哪家公司，这涉及到中英文的实体识别。然后系统再找出推特的主题，如他是表扬还是批评这家公司，即理解语义。此外，在知识图谱方面，妙盈自行研发了图数据库，数据存储量与运算速度有一定的领先性。“我们的数据获取有三种渠道：政府网站全的信息、新闻、社交媒体的数据抓取；购买金融产品的数据；自己系统生成的一些信息数据。” 他介绍道。

基于庞大的数据库和自然语言处理技术，妙盈科技推出了三大类应用：

一是公司、行业及 ESG 风险管理产品 AMI。据悉，AMI 的数据集覆盖亚洲超过 2 亿家公司信息，将企业业务概况、投资人信息、股权架构、产业链数据和线上资讯进行了一站式整合，可以帮助专业投资⼈士、⻛险管理经理及相关行业研究⼈员做出以数据驱动的智能决策。AMI 的知识图谱中，每一个节点代表一家公司，公司规模越大、越重要，节点则越大。通过 ESG ⻛风险指标，投资人可全景查看企业环境风险，衡量风险、分析风险敞口并监测风险趋势。

二是投资组合风险管理 Portx。AMI 的本质是一款搜素工具，基于搜索，妙盈科技还希望让客户能够把投资标的和投资组合等放进系统，从而产生更大的用户粘性。对于用户来说，也可以随时便捷地管理自己的投资。Portx 则是这样的一款应用，其可以自动生成投资组合报告，包含月度报表、持股分析以及所有相关评论。而且所有相关数据是一站式呈现与管理，用户可以一键生成定制化报告。

三是高净值人群图谱 WealthLink。WealthLink 通过知识图谱，可以将高净值客户人群的基本信息、人物履历、财富估值、关联公司进行了整合，清晰描绘出了高净值人群的财富路径变迁以及股权、公司的所有权分布。私人银行的客户经理可根据财富的地理分布、资产分配情况精确触达客户的痛点。目前，妙盈科技已经积累了超过 6500 万的⾼净值人群资料。

涂鉴彧介绍道，目前，妙盈科技的主要客户来自于中国和东南亚的私人银行各公募基金等。“香港、新加坡的客户大概占了七成，中国大陆的客户有三成。” 他表示，产品主要是以收取年费的模式进行商业化，也面向企业提供打包账号的服务。

“东南亚将是我们商业化的重点之一。” 涂鉴彧透露了妙盈科技的规划方向：“在产品和技术上我们已经做了很多铺垫，接下来我们会从细节上深度挖掘，如着重知识图谱方面的中英文合并。”