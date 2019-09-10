OPPO 今日发布了全新的 Reno 2，但还有一个配角同期登场，那就是 OPPO Enco Q1 无线降噪耳机。这款产品的推出背后，是有一定功力支撑的，那就是其原本的蓝光团队。基于品牌在蓝光领域十年音乐技术积累，OPPO 蓝光调音技术专家为 OPPO Enco Q1 无线降噪耳机进行科学调音，才打造出了这款产品。

这是 OPPO 第一款定位年轻时尚的无线降噪耳机。OPPO Enco Q1 依托 OPPO 在音频及蓝光领域 DNA，通过运用最新降噪技术、人体工学设计以及通过中国科学院声学所声学博士专业降噪调校，力图为大众提供一款同级最优的降噪和舒适体验的产品，更好地迎合当下年轻群体耳机升级的市场需求。

外观设计上，其机身整体重量仅 42g，颈环形态模拟人体脖子肩膀的人机工学弧度，流线型造契合肩颈最佳弧度，让颈环重量均匀分布，打造无重感轻盈飘逸。跑道圆形耳机头，符合人体工学设计，与耳甲腔形状契合，提升被动降噪效果的同时，也不易掉出。提供极夜黑、星辰银、阳光橙三款时尚色彩可选，颈环和耳机头支持 IPX4 生活防水。

它有三种音效模式：

音乐模式：开机默认打开降噪+音乐模式，还原原汁原味的音乐细节，澎湃发声力道十足，给你酣畅淋漓的音乐享受。（注：音乐模式不支持 O-Surround 3D 音效） 电影模式：针对电影场景专门打造了 O-Surround 3D 音效（立体环绕声音效），在电影模式下可以增强身临其境的低音环绕和 3D 空间感。 游戏模式：针对游戏场景专门打造了 O-Surround 3D 音效（立体环绕声音效），在游戏模式下可以增强游戏中的声像定位效果，保证游戏体验，听声辨位。

OPPO Enco Q1 采用 28nm 最新制程芯片，大幅降低了耳机功耗，从而在 160mAh 锂电池配置下，兼顾了长续航体验以及轻便舒适的佩戴体验，在默认音量状态下，开启降噪功能可提供 15 小时超长音乐续航，关闭降噪功能可提供 22 小时超长音乐续航，满足一整天的需求。

价格方面，目前是 599 元。现在可以减免 40 元，到手价格是 559 元。