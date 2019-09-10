距离 Reno 一代推出仅过去 5 个月时间，OPPO 今天就带来了该系列的新产品 Reno2。这款新手机主打视频拍摄防抖，售价 2999 元。

Reno2 采用与 Reno 一致的设计语言，前者在更多细节上做了打磨，包括出音孔、mic 孔都做了倒角，号称 “能触摸到的地方都流畅顺滑”。手机颜色有深海夜光、海洋之心和薄雾粉三种可选，四周边框进一步缩窄，下巴宽度仅 3.35mm。指纹识别来到光感屏幕指纹 3.0 版本，OPPO 称其相比 Reno 解锁成功率提升 4.3%，速率提升 12.5%。

6.5 英寸屏幕沿袭上一代产品的设计，依旧是没有刘海和开孔，自拍相机仍然采用侧旋升降结构，为 1600 万像素。屏幕日常使用亮度可达 500 尼特，而在强光下，屏幕可将亮度进一步提高到 700 尼特，提升在室外使用手机的体验。Reno2 也是全球首款通过德国莱茵 TUV Full Care Display 认证的手机，相比上一代将屏幕有害蓝光量降低了 37.5%。

相机方面，Reno2 配备 4800 万主摄+800 万超广角（116 度）+1300 万长焦+200 万胶片风格镜头四摄组合，主摄支持 OIS 光学防抖，1300 万长焦镜头搭配主摄、超广角镜头能实现 5 倍混合光学变焦和最高 20 倍数码变焦。手机搭载独立 NPU AI 芯片，可分析不同光照下的噪点，完成更快更精准的降噪。同时，OPPO 表示在普通夜景模式下，成像时间缩短了 50%。

接下来是 Ultra Steady 视频超级防抖，通过 HIS 混合防抖技术，Reno2 可实现 5 轴防抖效果。配合视频防抖的还有视频收音降风噪，Reno2 配备 3 颗麦克风，能够同时负责声音录制和噪声采集，再通过反向降噪算法处理，抵消风带来的噪音。此外，OPPO 还带来了 AI 视频编辑应用 Soloop，它可以自动生成短视频以及生成字幕。

Reno2 采用高通骁龙 730G 处理器、8GB RAM +128 存储空间，4000mAh 电池支持 VOOC 3.0 闪充，搭载 Link Boost 网络加速引擎，除了高铁模式、电梯模式、SLA 多态网络加速 2.0 之外，还支持双 Wi-Fi 模式。Reno2 的 OPPO 钱包也得到了升级，新加入 eID 电子身份认证。手机还采用 AKM AK4377a HiFi 芯片，通过了 Hi-Res 高解析音频认证，同时支持杜比全景声。游戏方面，搭载最新的游戏加速引擎 Game Boost 2.0，一并支持导热凝胶+铜管+石墨片三重散热技术。

发售信息方面，OPPO Reno2 8GB RAM+128GB 容量版本要价 2999 元，将于 9 月 12 日正式发售。