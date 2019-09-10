马云继任者张勇接班不易

网易科技讯 9 月 10 日消息，据国外媒体报道，马云的继任者、阿里巴巴新任董事局主席张勇并不担心有人取代马云，让他担心的是有人会取代阿里巴巴。张勇在接受采访时表示，他必须赶在其他人之前重塑零售业。

尽管随着中国消费者需求飙升和资本市场上涨，阿里巴巴的支出几乎没有任何问题，但维持这一良好态势似乎更难。从 2015 年 9 月张勇担任首席执行官到去年 6 月份，阿里巴巴的股价上涨了两倍多。但自去年 6 月份的峰值之后，公司价值已经缩水了 15%。

百度 14.43 亿元投资东软控股

9 月 10 日消息，百度在线网络技术有限公司宣布战略投资大连东软控股有限公司，投资金额总计 14.43 亿元。由此，双方正式达成战略合作伙伴关系，在智能城市、智能教育、智能医疗等关键领域，积极推进产业智能化变革。同时，百度 CTO 王海峰将出任东软控股董事。

今年以来，百度先后注资东软医疗并与东软集团在智能城市和医疗健康领域签署战略合作协议，此次战略投资东软控股，是百度与东软面向产业智能化方面战略合作的更高布局。

iPhone11 价格及上市时间曝光

中国台湾运营商提前曝光了苹果发布会的全部内容，可以看到 iPhone 11 系列和 Apple Watch 5 将作为重点产品登场。其中，iPhone 11 系列的配置与此前曝光基本一致，包括 5.8、6.1 及 6.5 英寸三款机型。其中，iPhone 11 Pro 系列起始存储升级至 128GB、后置广角三摄，将于 9 月 20 日全球上市。不过，iPhone 11 发售日期暂未确定。国行将同步上市 售价或 6499 元起。毫无疑问，中国大陆将是 iPhone 11 系列全球首发市场之一，结合曝光的美版价格来看，国行版或仍为 6499 元、8699 元及 9599 元起。

腾讯牵手快手成立新公司

据报道，腾讯与快手成立合资公司，主要方向是游戏，产品形态还未确定，可能形态包括直播、短视频或社区。这是目前腾讯内部正在讨论的、可能性最高的方案。快手和微视主产品维持不变，都将保持独立运营。如果上述方案通过，那么这轮投资和合作后，一个正在被讨论的资源交换方向是，快手或将获得微信中看一看或者拍摄工具等入口，也将向新公司输出产品能力。

快手此前共完成 8 轮融资，其中腾讯参与了 3 次，已知的最高金额达 10 亿美元。

软银担心亏本要求 WeWork 暂停上市

腾讯科技讯 WeWork 目前正在进行上市的过程中，但是各种原因导致该公司估值出现了大幅暴跌，这给现有股东带来了潜在的巨大损失。据外媒最新消息，WeWork 最大的股东、日本软银集团已经要求该公司暂停上市。

据国外媒体报道，软银集团要求暂停上市的主要原因，是目前来自于投资机构购买股票的兴趣很冷淡。软银集团是 WeWork 最大的投资人，自然也将成为该公司估值暴跌的最大受害者。