9 月 10 日，艾利丹尼森与冯氏集团利程坊合作仪式于上海利丰广场举行，双方就 “打造新零售和智慧供应链的创新生态” 达成协议，并共同揭幕了以 RFID 应用场景为核心的创新实验室（The Innovation Labs）。

资料显示，艾利丹尼森是一家材料科学与制造的全球企业，专注于设计制造各种类型的标签与功能性材料。公司的产品被使用在主流行业，包括标签与标示应用的不干胶材料；工业、医药和零售应用的胶带和其他联结解决方案；服饰应用的吊牌、标签和装饰；服装零售和其他市场应用的无线射频识别（RFID）解决方案。艾利丹尼森与利程坊合力打造的创新实验室——智慧新零售，希望以 RFID 技术打造一个真实零售店铺，充分体现通过服饰、鞋包、家居用品、食品等跨消费品类的广泛应用场景，浸入式体验 RFID 技术如何在实现万物互联中发挥主导作用。据介绍，RFID 通过独有的识别方式和技术特性，以高效的方式，使供应链系统能更简易、自动、实时地追溯商 品动态，让物品实现自动化管理。运用 RFID、大数据等技术，在智慧物联网的世界中改造商品的流通与销售过程，并通过对数据的实时统计、分析和用户交互，将线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合，从而推动商业模式的变革。

冯氏集团利程坊作为创新生态的连接平台，依托冯氏集团打造以现代商贸企业为中心的开放型生态系统，创造更多创新想法验证与新产品技术应用测试机会。利程坊董事林星晔先生表示，创新实验室是利程坊通过与创业公司、风投、大企业、学术机构、政府等在内的生态系统伙伴合作，探索跨产品类别的智能标签应用场景，寻找能够与艾利丹尼森和利程坊达成长期战略合作的创业公司，共同推进新零售和供应链的创新进程。