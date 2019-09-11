北京时间 9 月 11 日凌晨一点，苹果举行了发布会。随着苹果 CEO Tim Cook 登场，发布会开始！与往届发布会充满花式、酷炫噱头的开场方式不同，这一次显得简单一些，似乎是预示着将在后面 ‘放大招”。

Apple Arcade

话不多说，苹果第一个介绍的是 App Store，首先带来的是新服务——iOS 游戏订阅服务 Apple Arcade。据介绍，在 Apple Arcade 上，有来自 Konami 的一款操控青蛙的游戏，也有 Apple Arcade 独家的一款控制潜水员的游戏，还包括一款游戏来自 ANNAPURNA 的跑酷类音乐游戏。

Apple Arcade 将于 9 月 19 日上线，苹果所透露的家庭订阅价格是 4.99 美元/月，用户拥有一个月免费试用期。

Apple TV+

紧接着，苹果也快速带来了第二个新品——Apple TV+。

随着一段杰森·莫马主演的《SEE》预告的播放，苹果即直奔主题：Apple TV+ 首部苹果原创剧将于 11 月 1 日上线。4.99 美元/月的实惠家庭订阅价格让现场变得尖叫起来。重要的来了！如果你买苹果的硬件设备，免费送一年！！！（注意：发布会上默认都是针对美国地区。）