北京时间 9 月 11 日凌晨一点，苹果召开秋季发布会。在 iPhone 11 发布后，iPhone 11 Pro 来了，这是第一部被称为 “Pro” 的 iPhone，首先来看看这 “Pro Design”：

和传闻一样，这次推出的两款 “Pro” 级 iPhone 分别是 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max，分别对应去年的 iPhone XS 和 iPhone XS Max。这两款手机均采用后置三摄设计，配色有午夜绿、太空灰、银白色和金色四款。

其中，iPhone 11 Pro Max 屏幕尺寸 6.5 英寸，iPhone 11 Pro 屏幕尺寸 5.8 英寸，均采用 Super Retina XDR OLED 显示屏，具有 200 万 : 1 的对比度，1200nits 的亮度，节能 15％。

处理器方面同样是采用 A13 Bionic 处理器，借助新芯片，开发者可以发挥其强大的机器学习能力，开发各种 app。

续航方面，iPhone 11 Pro 较 iPhone XS 续航多四小时，iPhone 11 Pro Max 较 iPhone XS Max 续航多 5 个小时，同时，iPhone 11 Pro 系列均支持 18W 快充。

拍摄能力上，iPhone 11 Pro 拥有 1200 万广角镜头+1200 万长焦镜头+1200 万超广角镜头三摄组合，三颗镜头的搭配，能够使用户在一处即依据需求拍摄不同照片。

Deep Fusion 特性，由机器学习处理拍摄照片，按下快门前系统拍摄 9 张照片，在神经网络处理后，生成一张照片。

视频拍摄方面，iPhone 11 Pro 也非常惊艳，苹果还特别播放了一段由 iPhone 11 Pro 拍摄和剪辑而成的影片，照片 app 内置视频编辑功能。

看来拍摄能力是这一代 iPhone 的重点，苹果还特别找来 FiLMic 的朋友上台介绍用 iPhone 拍摄剪辑视频，他向我们进一步介绍了一些镜头的运作，单个镜头可以独立拍摄，一点就在广角和超广角之间切换，同时支持同屏多镜头取景录制。FiLMic 的 app 也将独家登陆 iOS 平台。

在这之后，苹果播放了一段 iPhone Pro 的介绍短片，当然，这次没有 Ive 出现了。

影片结束后，是公布价格的时间，iPhone Pro 999 美元起售，iPhone Pro Max 1099 美元起售，本周五开启预订，9 月 20 日正式发售，不过苹果这次并没有公布首发国家和地区。

苹果当然也为新 iPhone 准备了一系列多种颜色的保护壳。

苹果还列出了目前的 iPhone 产品线：

发布会结束后，苹果也在中国官网公布了国行版售价，iPhone 11 Pro 8699 元起售，iPhone 11 Pro Max 9599 元起售，中国官网显示会在 9 月 20 日发售，也就是首发。