北京时间 9 月 11 日凌晨一点，苹果如约召开了秋季发布会。在 Apple Watch Series 5 之后，iPhone 终于登场。当然，库克要先炫耀一下用户有多喜欢 iPhone，去年发布的 3 款 iPhone，顾客满意度高达 99%。

之后是新 iPhone 的视频，第一幕就是你们可能不想见到的 “浴霸” 相机模块，其他地方似乎没有更多变化，名称当然是 iPhone 11。

iPhone 11 带来了 6 种配色，传闻中的绿色也在其中。功能方面，苹果首先介绍了 iPhone 11 的拍照能力，赶快强调这么难看的镜头到底有多厉害（误），1200 万广角+1200 万超广角，新的相机界面能够预览广角镜头的拍摄内容。

苹果还结合了算法分析、人工智能等技术，提供更棒的拍摄效果，人像模式现在可以用来拍摄宠物，夜间模式也可以根据环境光线自动开启，从苹果官方提供的对比照来看，整体亮了很多。

在现场，苹果还公布了一段由 iPhone 11 广角+超广角镜头拍摄的视频，拍摄过程中可以一键切换广角视野，支持 4K 60fps 慢动作等，新推出的 “QuickTake” 功能与微信、Instagram 的操作十分相似，长按照片拍摄键就能直接拍视频。

iPhone 11 的前置镜头像素也达到了 1200 万，同样能拍摄 4K 60fps 视频和慢动作视频。

配置方面，iPhone 11 搭载 A13 Bionic 处理器，苹果还对比了各款手机的处理器性能，列出来的手机包含去年推出的 iPhone XR——这可能也透露了 iPhone 11 的确对应了 iPhone XR。除了三星和 Google 的新款手机，你没看错，华为现在也是苹果的 “友商”，华为 P30 Pro 搭载的麒麟 980 也在其中。

苹果宣称 A13 Bionic 是智能手机上最快的 CPU 和 GPU 芯片。在现场，苹果还演示了一款名为 “Pascal’s Wager” 的游戏，画面十分流畅，这款游戏将在 10 月上线。

续航方面，iPhone 11 比 iPhone XR 还多一个小时，除此之外还有更快的 Face ID、防水性、Wi-Fi 6 支持等等，苹果还通过一段视频演示了 iPhone 11 的抗摔、防水、防磨等特性。

iPhone 11 售价 699 美元起，发售时间 9 月 20 日。更新的官网信息显示，64G、128G、256G 的 iPhone 11 售价分别为人民币 5499 元、5999 元和 6799 元。