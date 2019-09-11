9 月 11 日，在北京时间今天凌晨的秋季新品发布会上，苹果正式发布 Apple Watch Series 5。

以现场播放的视频来看，Apple Watch 手表的跌倒监测报警功能救了老人一命，同时也展现了多项辅助功能帮到用户。苹果展示了 Apple Watch 的健康研究，包含各项健康数据：心率、步数等。今天公布 3 项新的研究：听力数据、女性经期数据研究、心率与运动研究。据透露，最新的研究今年晚些时候会在美国提供。

接下来则是 Apple Watch Series 5 隆重出场。作为下一代 Apple Watch，Apple Watch Series 5 支持屏幕常亮，不看的时候低亮度常亮显示，而且电池续航可达一整天。改款手表内置指南针，新表盘插件可以实时显示方位，地图 App 可以显示当前朝向。同时，Apple Watch Series 5 也支持支持国际语音呼叫。

值得一提的是，Apple Watch Series 5 在外观上也带来了新亮点，如其新加入 100% 由可回收材料制成的钛合金表壳以及爱马仕表带。

据官方透露，Apple Watch Series 5 将于 9 月 20 日正式发售，399 美元起售，蜂窝数据 + Wi-Fi 版 499 美元起。随着新一代 Apple Watch 的推出，苹果宣布前面的系列产品开始降价：Series 3 降价至 199 美元起（GPS 版）。