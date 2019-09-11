据尼日利亚的税务机构联邦税务局 (FIRS) 透露，Dangote 和其他一些私营企业将获得高达 50% 的税收抵免。

联邦税务局执行主席 Babatunde Fowler 表示，由于这些公司与政府共同承担基础设施项目的开支成本，因此他们实际纳税金额得以减少。

早在今年 1 月，Ventures Africa 报道称， Dangote 和其他五家大公司将根据尼日利亚总统 Muhammadu Buhari 签署的 2019 年 007 号行政令，在尼日利亚投资 19 个公路项目。这项新令被称为 “道路基础设施建设和维护投资税收抵免计划”，允许私营企业在全国各地修建联邦公路，用来抵免税收。

根据这项计划，与政府合作分担基建项目成本的公司，将不必担心道路建设及相关公共设施另一半成本的支付。参与试点计划实施的其他公司包括 Lafarge Africa Plc、Unilever Nigeria Plc、Flour Mills of Nigeria Plc、Nigeria LNG Limited 以及中国路桥尼日利亚有限责任公司。

Fowler 表示，已有超过 10 家当地公司申请该计划，以获得 50% 的税收抵免支出。然而，迄今只有两家公司从这一计划中受益——即 Dangote Group 和另一家未披露名称的公司。该计划是为了确保这些公司获得约定信贷。

他还表示，基础设施建设税收抵免计划是推动尼日利亚经济多样化的一部分，以摆脱对石油的依赖。近年来，由于偿债成本高昂，石油收入一直在下降。为了不再局限于原油销售方面的收入，政府一直在努力寻找其他来源，以使其政府收入多样化。

翻译：汤航