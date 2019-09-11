加量不加价，5000 块就能买 iphone11

今日凌晨，苹果召开秋季发布会，iPhone 11 如期而至取代了去年的 iPhone XR，并赋予了它更多的颜色，除了去年的白色、黄色、黑色、红色之外，还增加了紫色和绿色。屏幕尺寸为 6.1 英寸，这和去年的 iPhone XR 一致。iPhone 11 的售价 5499 元起。除了 iPhone 11 之外，苹果为专业人士准备了两款更高阶的产品——iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。iPhone 11 Pro 售价 8699 元起，iPhone 11 Pro Max 售价 9599 元起，北京时间 9 月 13 日晚 8 点开始预购，新手机均在 9 月 20 日发售。

同时，苹果发布第 7 代 iPad 2699 元（32GB，128GB 要价 3499 元）起售，教育版 299 美元，当天接受今天预订，9 月 30 日发售。另外，正式发布 Apple Watch Series 5，Apple Watch Series 5 售价 3199 元起，Apple Watch Series 3 售价降至 1499 元起。

Facebook 聘请专家预防用户自杀

9 月 11 日，据彭博报道，Facebook公司表示开始分享有关用户讨论自杀的公开数据，以解决人们对该社交媒体网站上出现的自杀和自我伤害内容的担忧。

该公司在世界预防自杀日发表了一篇博文，表示他们将会让学术研究人员使用 CrowdTangle，这是新闻和媒体机构经常用来对社交媒体进行监督的工具，让研究人员探索如何利用 Facebook 和 Instagram 上分享的信息来为预防自杀提供协助。在讨论心理健康的时候，该公司还将使用 Orygen 所发布的指导方针。Orygen 是一个对青年心理健康进行研究的机构。Facebook 还为自己的安全中心聘请了一名健康专家，该专家将会加入他们的安全团队。此外，Facebook 收紧了自己的政策，不再允许用户上传与自杀和自我伤害有关的图片，而且用户在 Facebook 应用上搜索此类内容的难度也变得更高。

iOS 13 将于 9 月 19 日正式发布 新增深色模式

9 月 11 日，苹果2019 秋季发布会开幕，在新 iPhone 发布之后，苹果宣布 iOS 13 将于 9 月 19 日星期四正式发布，iOS 13.1 将于 9 月 30 日发布。中国地区，iOS 13 将于北京时间 9 月 20 日推出。

据介绍，iOS 13 推出了风格一新的外观，为许多日常 App 带来重大更新，加入了新的方法保护隐私，对整个系统做了多项改进。iOS 13 和 iPadOS 13 都包含了备受期待的深色模式，该模式可设置为夜间自动开启。iOS 13 设计了新的 “照片” 标签页，可按不同整理层级来浏览照片图库，帮用户查找和分享照片和视频。相机增加人像光效控制，以虚拟方式对摄影室光效的光照位置和强度进行调整，还新添加了名为高调单色光的人像光效。iOS 13 中，Memoji 头像定制程度更高，耳环发色，妆容都能自选。提醒事项功能、苹果地图等多方面也进行了改善。

苹果推出 Apple TV+：月订阅价格 4.99 美元

9 月 11 日凌晨，苹果在 2019 年秋季新品发布会上推出了 Apple TV+，同时库克展示了 Apple TV Plus 将会有的三个预告片，《morning show》以及《see》，库克表示他最喜欢《see》这部电影。Apple TV+将于 11 月 1 日上线，订阅价格为 4.99 美元每月。

在预告片展示完毕后，库克表示这些仅仅是苹果原创内容的一部分，通过 Apple TV+我们可以看到更多内容。Apple TV+将于 11 月 1 日上线，将有超过一百个国家享有 4.99 美元每月的价格。同时库克还表示购买苹果产品，包括 iPhone 以及 iPad 等都能获得 Apple TV+一年的免费试用服务。

京东成苹果中国区唯一官方授权预售渠道 13 日晚预售

苹果新一代产品今天正式发布，中国市场作为苹果最重要的市场之一继续出现在首发发售名单中。除 Apple 官方渠道以外，京东也成为中国区唯一获得 Apple 官方预售权的预售渠道，用户可在 9 月 13 日晚 8 点开始预购。