Medal.tv 是一家总部位于荷兰由 Josh Lipson、Iggy Harmsen、Zaid Elnasser 和 Patrick Rietbroek 于 2015 年创立的游戏短视频分享平台初创公司。该公司最初的目标是为游戏爱好者打造一个社交网络。在最近的一次融资中，Medal.tv 宣布获得 810 万欧元 A 轮融资。该轮融资由维港投资领投，Backed VC、Social Starts 及 Makers Fund 等现有投资者参投。

Medal.tv 计划将这笔投资用来进行团队扩张和业务发展。同时它也推出了一个合作项目，以鼓励未来的创作者继续扩大其快速增长的用户基础。目前，该平台每周的增长速度在 10% 到 20% 之间。

Medal.tv 是一个为世代玩家打造的游戏探索及内容分享的一站式体验平台。平台上支持的游戏包括 Fortnite、Runescape、Roblox、Oldschool、Minecraft、Apex Legends 等。该平台的主要竞争对手包括 YouTube、Gifyourgame、Athenascope、Plays.tv 以及 Twitch。

翻译：Savoy