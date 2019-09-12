华为首次境内发行公募债

据了解，华为投资控股有限公司正筹划在银行间市场发行两期共计 60 亿元中期票据，两期发行规模各 30 亿元，期限均为 3 年，用途为补充公司营运资金。两期中票分别由工行、建行主承销，联合资信评估有限公司对债券主体和债项均给出了 AAA 的评级。

9 月 11 日，有公开报道称，根据工行、建行关于推荐华为发行中票的函，华为投资控股有限公司可注册的最大中票发行规模为 300 亿元。

9 月 11 日晚，华为回应称，该公司一直坚持通过合理的融资布局，持续优化资本架构，以确保公司财务稳健。本次发债所获资金，将用于持续聚焦 ICT 基础设施建设，为客户提供更好的产品解决方案与服务。

专访苹果 CEO 库克：创新不一定是改变 而是为了做得更好

创新并不一定是改变，而是做得更好，如果外观的改变能带来更好的功能、更好的手感或者更好的尺寸，那么苹果愿意改变外观。

现阶段如果苹果能够更充分地利用 4G 和 4G+网络，依然可以挖掘很大的 4G 网络潜力。5G 潜力巨大，但现在还有很多问题需要解决。

对新 iPhone 拍照环节的研发，苹果从三四年前就已经开始准备，对于苹果来说，任何一项功能创新周期都相当长，因为这需要软件与硬件协同合作。

哈啰 APP 在苹果应用商店下架

哈啰出行回应 “APP 在苹果应用商店下架”：技术原因

9 月 11 日，新京报记者获悉，哈啰出行 APP 在苹果应用商店下架。对此，哈啰出行表示，技术原因正在紧密沟通，有望很快恢复。苹果已下载用户和其他所有渠道均不受影响。

9 月 11 日，新京报记者注意到，哈啰出行 APP 在苹果应用商店搜索无结果。但安卓应用商城搜索结果正常，华为应用商城还有哈啰出行 APP。

雅虎日本将收购时尚电商 Zozo 大富豪前泽友作卸任 CEO

腾讯科技讯 据外媒周四最新消息，雅虎日本公司同意收购日本在线时尚购物网站 Zozo 的多数股权，从而在电子商务领域与亚马逊和乐天展开更激烈的竞争。

据国外媒体报道，雅虎日本公司在一份声明中表示，将在 Zozo 创始人前泽友作的支持下，寻求获得该公司 50.1% 的股份。

前泽友作将出售自己的部分股份，雅虎日本的报价为每股 2620 日元，较昨日收盘价溢价 21%。

快手巴西 DAU 突破 300 万 海外招聘重启

《科创板日报》12 日讯，记者从多个知情人士处独家获悉，快手海外产品 Kwai 在巴西的 DAU 突破 300 万。近期，快手又重启海外业务，并开始大量招聘海外的技术、产品、设计、审核等人员。

对于上述消息，快手方面表示不予置评。此前，快手在给记者一份关于海外业务的说明中表示，海外业务是公司级的重要战略，不会放弃。