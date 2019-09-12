9 月 12 日消息，NBA 和 NBA 中国官方社交媒体平台微博今日宣布由东风日产呈现的微博 NBA 球迷之夜将于 10 月 9 日星期三在上海东方体育中心举行。球迷可免费观看洛杉矶湖人队与布鲁克林篮网队与多位演艺明星在球场上共同参与篮球挑战活动。

这将是 NBA 连续第八年在 NBA 中国赛期间举办球迷回馈活动，同时也是 NBA 第一次与其中国官方社交媒体平台微博合作举办球迷之夜活动，通过邀请比以往更多的演艺明星参与活动来接触到更多的球迷群体，该活动将由微博独家直播。

2017 年 3 月，微博成为 NBA 中国官方社交媒体平台。官方数据显示，双方共同推出 NBA 赛事实时短视频、比赛集锦、原创节目以及丰富的互动产品，打造了全新的国际顶级体育赛事互动体验。自合作以来，NBA 官方账号矩阵粉丝总量每个赛季的增长速度也在持续提升，目前 31 个帐号总粉丝量达到了 1.5 亿，@NBA 官方账号粉丝量也突破 4000 万，成为体育赛事粉丝量第一的账号。伴随用户覆盖的增长和赛事视频发布的提升，微博上的 NBA 相关视频播放量，在三个赛季内持续大幅度提升，2018-19 赛季，NBA 相关视频播放总量达到 170 亿，日均用户讨论量达到 450 万。