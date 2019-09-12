中秋佳节与家人团聚，一起赏月吃月饼，是国人每年的惯例。月饼年年有，但每年都能吃出新花样，近年来市场上开始出现各式各样的网红月饼，那么，今年你心中的网红月饼是哪款？今年的中秋节你会如何度过？

作为步入社会的职场人，每年都会收到公司发的月饼。临近中秋，社交网络上便开始出现 “月饼摄影大赛”。为了能在朋友圈露一把脸，各大互联网公司在月饼包装上煞费苦心。中秋的月饼不仅仅是员工的一项福利，也是展示大公司企业形象和文化的绝佳机会，企业都不想败下阵来。商务礼仪愈加重要的今天，送月饼也越来越成为一种社交方式。不少人会收到商业合作伙伴的月饼礼盒，也有不少人要花心思给客户送月饼。

热烈的节日氛围催生出一波又一波营销热点，网红月饼则是激烈竞争下的胜出者。猫山王榴莲冰心月饼、冰果缤纷迷你月饼等颜值在线、造型新颖的月饼，受到年轻消费者的追捧。更有一些口味 “奇葩” 的月饼赚足眼球，榴莲馅儿的、榨菜馅儿的……某茶饮品牌推出藤椒牛肉、麻辣小龙虾两大新口味，再次刷新国人对月饼口味的想象力。

为了迎合年轻人的个性化需求，不少品牌加入 “月饼大战”，变成一场营销创意的比拼。例如星巴克玩起了跨界月饼，联名爱马仕旗下奢侈品牌，售价 1380 元，不仅能买到星巴克的月饼，还能拥有一个 “爱马仕” 的包包；良品铺子和敦煌跨界合作打造联名月饼礼盒，三只松鼠和孔子动漫设计联合推出了跨界月饼礼盒。传统月饼品牌五芳斋、金尊、广州酒家、稻香村、杏花楼等加入 “国潮行动”，并邀请法国奢侈品设计师设计月饼包月饼盒。

虽然营销界将月饼改造得花样繁出，不少人仍然怀念传统的月饼，五仁月饼仍然有死忠粉。毕竟中秋节是寄托思乡之情的节日，传统的味道更能承载厚重的思念。“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。” 在大城市中打拼的年轻人在中秋节大多会回家与家人团聚。中秋假期虽然短暂，却是现在年轻人在一年中与家人团聚的难得契机。

虽然现在通讯发达、交通便利，人们仍然怀念小时候与家人在中秋之夜吃团圆饭的时光。大概不管科技的发展多么一日千里，不管网红月饼的口味和包装多么新颖，中秋节在人们心中都意味着一个和家人一起过的节日。