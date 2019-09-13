随着最近几周反移民事件局势愈演愈烈，南非的国际形象似乎因此受损，该国正经历一段相当艰难的时期。

南非国内刚刚公布的数据显示，南非的混乱局势也在给商业带来负面影响，南非的国内商业信心已跌至 1985 年以来的最低水平。

周三，南非工商会调查发布的一项商业信心指数已经从 7 月份的 92 降至 8 月份的 89.1。就在一周前，最新经济数据显示南非多年来确实没有卷入第二次经济衰退期，对此该国似乎可以松一口气。

然而非洲央行的数据显示，这个非洲工业化程度最高的经济体仍处于 1945 年以来最长的下行周期。疲弱的经济增长、不断上升的债务和令人担忧的失业率，这些问题一同困扰着这个国家，并加剧了国内的紧张局势。同时他们也在讨论寻求国际货币基金组织的援助。

显然，糟糕的商业环境似乎引起了人们的担忧。事实上，FirstRand Ltd. 旗下的 Rand Merchant Bank 和 Stellenbosch University 下属经济研究部门合作编制的南非季度商业信心指数从第二季度的 28 降至第三季度的 21，这是 20 年来最低水平。

出于对商业前景的考虑，南非每 10 家企业中就有 8 家不满意目前的商业状况。去年年初，当 Ramaphosa 政府刚上台时，商业信心指数曾飙升至两年最高点。但看到这个国家在各部门亟需改革的情况下仍然摇摆不定时，所有早期的乐观情绪和商业信心都消退了。

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翻译：汤航