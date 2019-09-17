OPPO 今天正式公布最大充电功率为 65W 的 SuperVOOC 2.0、最大充电功率 30W 的无线 VOOC 闪充和 VOOC 4.0。

SuperVOOC 2.0 采用双电芯 SuperVOOC 直充架构，向下兼容 SuperVOOC 与 VOOC 闪充，30 分钟可充满 Reno Ace（将在 10 月 10 日发布）。

SuperVOOC 2.0 配备的适配器使用了新型半导体材料 GaN（氮化镓），提升了充电效率、降低了发热，在有效缩短充电时间的同时，也进一步缩小了适配器体积。安全方面，OPPO 分别在适配器、线材、手机端设置了五重安全防护，以提供全链路的充电安全保障。

全新的 30W 无线 VOOC 闪充，80 分钟即可将等效 4000mAh 电池能量充至 100%，兼容 Qi 标准，支持 5W、10W 两档充电功率。安全方面，30W 无线 VOOC 闪充的谐振软开关技术与传统的硬开关相比，能够显著提升电荷泵的转换效率，提升充电效率，减少发热；直流隔离方案能有效的阻断潜在的高压直流通路，从而避免高压电流施加在电池上所带来的安全隐患。30W 无线 VOOC 闪充还加入了异物检测功能，当充电板检测到金属异物时，能够立即停止充电。

最后是 VOOC 4.0 这边，30 分钟即可将 4000mAh 电池充至 67%，73 分钟充至 100%，相比前代技术在充电时间上缩短了 12%。与此同时，进一步优化的 VFC 算法也缩短了最后 10% 电量所需充电时间。VOOC 4.0 兼容 VOOC 3.0 之前的所有闪充协议。

OPPO 闪充团队负责人张加亮表示，自 2014 年发布 VOOC 闪充技术以来，OPPO 已经在全球申请超过 1700 项核心专利，全球搭载 VOOC 闪充技术的手机累积超过 1.45 亿。此外，目前已有近 20 家企业加入 OPPO VOOC 闪充技术生态。