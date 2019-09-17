人工智能和自动驾驶公司图森未来（TuSimple）宣布获得 1.2 亿美元 D2 轮投资，并完成总额为 2.15 亿美元的 D 轮融资。D2 轮投资方除了此前已宣布的 UPS 外，还包括新的投资方鼎晖资本，以及一级供应商万都（Mando Corporation）。

图森未来总融资额已经达到 2.98 亿美元。该公司表示，新一轮资本将用于拓展图森未来的无人驾驶运输服务，并进一步加深图森未来与车厂和一级供应商间的全方位合作。

在美国，图森未来目前服务于 18 位客户，并和 UPS 一起在美国亚利桑那州的凤凰城和图森市之间进行日常无人驾驶试运营。今年 8 月，图森未来获得 UPS 投资，以加速无人驾驶卡车研发与应用。

在中国，图森未来也在推动无人驾驶商业化的实现与落地，此前入选了上海市首批人工智能试点应用”AI+交通 “示范场景，将探索在上海临港主城区、物流园区、东海大桥等地开展无人集卡物流配送示范运营。同时，在刚刚结束的 2019 世界人工智能大会上，图森未来还将与上海临港科技城一起，共同推进上海临港无人驾驶卡车规模化商用示范项目。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。