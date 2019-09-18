在 2019 华为全联接大会上，华为发布了计算战略，基于架构创新、投资全场景处理器族、有所为有所不为的商业策略、构建开放生态进行布局。此外，华为还发布了全球最快 AI 训练集群 Atlas 900，其可应用在天文探索、石油勘探等领域。

在会上，华为发布了计算产业战略：

一是架构创新。华为已经自研了达芬奇架构，一方面是摩尔定律走向瓶颈，计算产业需要新的架构；另一方面是华为业务已经覆盖了端边云全场景，本身也需要新的架构；

二是投资全场景处理器族。包括通用计算鲲鹏、智能计算昇腾、终端麒麟和智慧大屏鸿鹄；

三是商业策略有所为有所不为。硬件开放，软件开源，使能应用开发和迁移。华为不对外销售独立的芯片，而是以服务器、板卡的方式开放；

四是构建开放生态。华为四年前发布沃土计划，现在已经帮助了 130 万开发者。胡厚崑此次发布了新一轮的沃土计划，将投资 15 亿美元，汇聚 500 万开发者。

此外，华为还发布了 Atlas 900 AI 训练集群。华为轮值董事长胡厚崑介绍道，这款产品汇聚了华为几十年的技术积累，是当前全球最快的 AI 训练集群，由数千颗昇腾处理器组成，可应用在天文探索、石油勘探等领域。他表示，在衡量 AI 计算能力的金标准 ResNet-50 模型训练中，Atlas 900 只用了 59.8 秒就完成了训练，这比原来的世界记录还快了 10 秒。目前 Atlas 900 已经部署到华为云上，将向全球科研机构和大学开放。

题图：华为