Reno 系列已经是 OPPO 的当家花旦。做为承上启下的一款机型，Reno 2 则当仁不让抓住了年轻人的心。这是一个秀影的时代，这也是个音符的时代，而你所要做的，就是让用户在这个时代中尽情挥洒青春的热情。OPPO 明锐地观察到了这点，你可以从产品中领悟到它为了达到这点所作出的努力。

先来看外观设计。毫无疑问，这是款拿在手上就会觉得炫的机型。对称的中轴设计，让四摄与纯净的玻璃背⾯面融为一体，视觉和手感上同样顺滑，流畅。新加⼊入的深海海夜光和海海洋之⼼心配⾊，显然也是为了满足年轻人的秀心理。

为了让正面看起来更加整洁，OPPO Reno2 采⽤ 6.5 英寸全景屏，极窄边框设计，⽆刘海海，无挖孔，并加入了屏下指纹。采用创新的补偿式投光⽅方案，在透过率和识别算法上进行了升级，解锁更快、识别更准。相⽐ Reno，解锁成功率提升 4.3%，解锁速率提升 12.5%。值得一提的是， Reno2 是全球首款通过德国莱茵实验室，全局护眼认证的⼿机，也是目前针对移动显示系统最⾼规格的认证。

操作系统方面，OPPO 一直在改进自己的系统。如果说最早期还有一些不顺手的地方，但现在新系统加入了很多人性化的设计，其中包括 OPPO 钱包，远程管理手机，多功能 NFC。同时，还有不断改进的 Breeno 语音助手。为了方便用户无线上网，设置了全新移动通讯技术 Link Boost，可以大幅提升⽹网络信号和速度体验。 双 Wi-Fi 网络加速技术，让手机可以同时连接两个 Wi-Fi，2.4G + 5G，双通道实现网速的双倍叠加。 此外，还有 SLA 多态网络加速 2.0， Wi-Fi 和 4G 同时在线，减少⽹网络延迟。

而 OPPO 将全新的 Loop 软件默认预装在手机之中，给那些喜欢拍视频的人一个很好的便捷工具。能⾃动匹配音乐，包含不同节奏点的剪辑、转场。⽀持智能字幕功能，智能字幕功能，它可以识别视频内的语⾳对话，⾃动的生成中⽂字幕，识别的准确率，可以达到 90% 以上 ，⽀持⼿动添加字幕，即拍即创作。

OPPO Reno2 从视频拍摄的基础效果⼊⼿，提升画面解析力、优化色彩表现、减少掉帧，同时加入了了视频人像虚化、美颜、视频大⽚⻛格等个性化功能。它拥有领先的视频超级防抖技术，包括视频 OIS 光学防抖和 EIS 电⼦防抖，提升陀螺仪频率，再配合创新的算法，在极端场景下也能呈现稳定清晰的画面。新加入的 3 ⻨克风，⽀持视频录⾳变焦、3D 录⾳、降⻛风噪等功能。

OPPO Reno2 使⽤了视频 HIS 混合防抖技术，同时支持 OIS 光学防抖+EIS 电子防抖，陀螺仪频率提升 200% 以上，更加快速感应手机运动状态，从而针对画面进行快速补偿，即使在跑步、滑板等运动场景，你也能拍出稳定流畅的视频大片。

从实际拍摄来看，广角拍到的照片效果还是比较到位的。只是需要注意的是，左右边缘会略显变形一点，但光线的把握和色彩的表现还是不错，同时对一些细节的描绘也比较到位。

夜景模式下，对于成像过程，能规避夜间强光源的炫光、鬼影、噪点，为用户提供真实且明亮的夜晚照片。这得益于OPPO Reno2 利利⽤ 730G 独⽴立 NPU 实现 AI 算法降噪 +HDR，夜拍模式处理理时间缩短 50%，大幅降至 2.0~2.5s，比起普通相机拍摄的要快。

除了视频拍摄这把利刃还少不了音乐这把刷子。Reno2 采⽤了 AK4377a HiFi ⾳乐芯片，这是⼀一颗立体声高音质 DAC，独⽴⽿放，最高⽀持 384kHZ、32bit 的⾼品质音乐。

Reno2 还⽀持 Hi-Res 和 Dolby Atmos 杜⽐全景声，你可以在 Reno2 上享受 360 度沉浸式的影⾳体验。而 ENCO Q1 无线降噪耳机更是一个加码。从实际听感来说，降噪的效果相当出色，其采用双重主动降噪技术，Feed Forward 前馈式加 Feed Back 反馈式双麦克风监听噪声，最大程度保证降噪宽度和深度，可以抵抗很烦躁的噪音，让你可以进入到真实的音乐世界。

得益于全新设计的入耳耳塞外形，配合浅入耳式 SoftFit 硅胶耳帽，即便是运动或者是长时间佩戴，也不会觉得难受，同时不易掉落。在时间上，采用了 160 mAh 大容量锂电池以及功耗优化技术，可以使用 15 小时超长降噪续航，这也是为那些音乐爱好者需求而备。

这款机型定位于中端产品线，OPPO 还准备了另一款大杀器，Reno Ace，更强的充电技术在路上。在今年，又将是 OPPO 卡位捍卫市场的一年，现在看来，它们准备很充分。