一汽网约车 “旗妙出行” 正式上线

9 月 17 日，一汽集团旗下出行平台 “旗妙出行” 正式上线。据官网介绍，旗妙出行是由一汽主导建立，基于多类用车场景自主研发的中高端政商务出行服务平台，主营业务包含网约车、汽车租赁、汽车金融及新能源车辆运营等方面，红旗 H7、H5、E-HS3 为其运营主力车型。

此前，9 月 10 日旗妙出行官方宣布已完成基础平台搭建，并将正式运营。旗妙出行首先落地长春，并将陆续开通国内一线城市的出行服务。

传 Facebook 与雷朋母公司合作开发 AR 眼镜

9 月 18 日，Facebook过去几年一直都致力于在华盛顿州雷德蒙德的 “Facebook 现实实验室” 开发增强现实（AR）眼镜，但这个项目的发展举步维艰，促使该公司不得不寻求帮助。现在，据熟知内情的消息人士透露，Facebook 希望与雷朋（Ray-Ban）母公司 Luxottica 合作，在 2023 年至 2025 年之间完成这个项目并面向消费者发布。

消息人士称，这种增强现实眼镜的内部代号为 Orion（猎户座），旨在取代智能手机，能让用户接听电话，在一个小显示屏上向用户显示信息，并将其位置实时传输给社交媒体好友和粉丝。

腾讯版 “花呗” 即将上线

近日，腾讯正在孵化信用支付产品的消息不胫而走。有媒体报道，该产品预计在今年四季度上线，由微信支付团队运营。

腾讯方面并未对该消息予以否认，该消息称，将来用户在使用微信支付时，或许可以使用 “分付” 先付款，再在账期内延长时间付款或者将账单进行分期付款。预计在今年四季度上线，由微信支付团队运营，目前处在与部分银行、持牌消费金融公司洽谈合作的阶段。未来或将通过开放白名单形式和银行等金融机构以助贷、联合贷的模式来运营。

小米集团回购 275.62 万股股票

9 月 17 日晚间消息，小米集团发布公告称，将回购 275.62 万股股票，回购价格为 9.03-9.07 港元，据此计算，此次回购涉资约 2500 万港元。这是小米集团时隔两个多月再次回购股票。

哈啰出行宣布注册用户达 2.8 亿

9 月 17 日下午消息，哈啰出行在成立 3 周年之际宣布，截至 9 月 17 日注册用户数达 2.8 亿，并仍在快速增长中，这意味着全国每 5 人就有 1 人是哈啰注册用户。

相关数据显示，中国每天两轮出行需求超 10 亿次。基于中国庞大的人口基数和巨大的出行痛点，两轮出行方式已经成为大众日常生活中不可或缺的一部分。以共享单车为例，3 年多来累计服务 5 亿用户，已经成为与公交、地铁并行的三大公共出行方式，满足了海量大城市日常通勤、短途接驳和中小城市日常代步需求。