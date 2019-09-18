9 月 18 日，家居建材供应链平台「中装速配」已于今年 6 月完成 8000 万人民币 A+轮融资，本轮投资方为青松基金、万融资本、梧桐树资本，极值资本为独家财务顾问。

此前，中装速配已完成由银河系创投领投，东方富海、鹏峰荣承跟投的 A 轮融资，以及东方富海领投、鹏峰荣承跟投的天使轮融资。

中装速配于 2017 年 5 月成立，创始人戴洪亮带领团队搭建家居建材供应链平台，从三四五线中小型家装企业切入整个建材供应链行业。伴随着业务发展、产品力提升，中装速配在上游供给侧已经整合近百个一线主流建材品牌，并逐步走向上游，实现定制化产品；下游渠道经过两年来的拓展，业务已涉及上百个城市，并与数千家装企达成战略合作，已成为泛家装行业不容忽视的重要渠道。

目前，中装速配平台提供包含瓷砖地板、卫浴厨房、门窗吊顶、厨卫电器、软装家具等 8 大品类、100 多个一线品牌的近 2000 个精选优质 SKU 单品。行业生态链为工厂、装企、材料商、设计师、项目经理、家居顾问、装修技师 8 个 B 端角色提供内容、营销、社群、交易、分销的生态网络。2019 年 5 月，中装速配推出 “获客大师”，打破了材料商、中小零售商、服务商、消费者之间的私域流量壁垒，实现了一键解惑、一键推荐、一键分享、一键代发；销售方借助平台实现拉新裂变，有效降低整体营销获客成本；装企借助平台则可拥有微信端小程序品牌商城，并实现员工在线管理。

本轮融资后，创始人戴洪亮表示，中装速配将着重升级供应链以加速推进装企数字化的进程；针对泛家装领域的各类 B 端参与角色，持续打造更专业的、多维度全场景的行业互联生态+赋能工具体系+平台运作机制；通过确定可控的渠道需求，以产品力为导向，不断优化上游供给结构；继续提升品牌及完善品类结构覆盖，进一步优化供给侧成本，继续领跑并扩大优势。