扎克伯格即将会晤美国议员，商讨互联网监管问题

据外媒报道，Facebook 宣布，该公司首席执行官马克·扎克伯格即将于本周访问华盛顿，与美国国会议员会晤，商讨未来监管互联网问题。据知情人士透露，扎克伯格计划与参议员玛丽亚·坎特韦尔会面。坎特韦尔是美国参议院商务委员会中民主党负责人，该委员会负责监管几个技术问题，并正在权衡隐私立法。

微软公布 400 亿美元股票回购计划，并提高季度派息

微软公司表示，根据新的股票回购计划，将回购多达 400 亿美元的股票；该公司还将季度股息提高 5 美分，至每股 51 美分。微软周三在一份声明中称，回购授权没有有效期，并且可随时终止。今年到目前为止，该公司的股价已经上涨了 36%，市值超过 1 万亿美元。其先前的回购计划（2016 年 9 月公布）也为 400 亿美元。

沃尔玛推出新信用卡押注电商，在线购物可获 5% 返现

据外媒报道，零售巨头沃尔玛已经与美国第一资本融资集团（简称 Capital One）合作，推出改版后的新信用卡，以押注于电子商务，为在线购物和使用其移动应用结账的用户提供更好的回报。沃尔玛的新信用卡将于 9 月 24 日投入使用，并使用 Mastercard 公司的网络，对在沃尔玛网站上购买的商品，包括食品杂货，提供 5% 的现金返还。

ofo 已悄然搬离中关村，正尝试智能电动车等新业务

近日，“Tech 星球” 实地探访了 ofo 原来位于中关村的互联网金融中心写字楼的办公室，发现已经人去楼空，ofo 已经悄然搬离中关村，这是 ofo 第五次搬家。此外，ofo 现在还有 200 余名员工，除了原有的业务，还在积极尝试智能电动车等新业务，谋求出路。

华为智慧屏曝光 搭载可升降摄像头及单排音响

9 月 19 日，华为将在德国慕尼黑进行新品发布，除了华为 watch gt2、华为手环 4 等，备受关注的华为荣耀屏也将正式亮相。而在发布会之前，华为智慧屏的相关照片已在网上曝光。

此次曝光的照片为华为智慧屏的宣传海报，根据海报显示，华为智慧屏搭载了一枚可升降的摄像头，华为智慧屏机屏幕下方则是条形音响设计，另外海报主打 “AI 慧眼”“HUAWEI share 智慧跨屏”“HUAWEI sound 智慧音响” 等特点。