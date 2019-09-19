手机厂商下半年的厮杀正式展开，一线阵营的华为自然是信心满满，全新的 Mate30 系列必须要有过硬的规格才能捍卫市场荣耀。做为常规操作的系列，秉承以往风格带来两个大小的机型。

华为 Mate 30、华为 Mate 30 Pro 正面均采用刘海屏设计，其中华为 Mate 30 采用 6.62 英寸 OLED 显示屏。而华为 Mate 30 Pro 采用 6.53 英寸超曲面 OLED 环幕屏。拥有星河银、翡冷翠、罗兰紫、亮黑色四种颜色。 同时，华为 Mate 30 系列新推出素皮材质后盖，拥有橙色和黛色两种颜色。

摄像方面，均采用圆形后置四摄模组。分别为 4000 万像素徕卡电影摄像头、4000 万像素超感光摄像头、800 万像素长焦摄像头以及 3D 深感摄像头。前置摄像头为 3200 万像素的 3D 深感摄像头。华为 Mate30 pro 采用 ISO 最高至 51200，支持 7680 帧超慢速摄影，支持 4K HDR+拍摄，以及双 OIS 防抖。另外利用这四颗摄像头，还能拍出夜晚超广角视频、4K 级别的延时摄影。

配置方面，两款机型均搭载 7nm 制程工艺的麒麟 990 5G 芯片。电池容量方面，华为 Mate 30 内置 4200mAh 电池，华为 Mate 30 Pro 内置 4500mAh 电池，支持 40W 有线快充和 27W 无线快充。

HUAWEI Mate30 Pro 前后均配置 3D 深感摄像头，精确捕捉景深信息，配合人像分割算法，可实现高精度的发丝级抠图、自然温润的背景虚化效果。Mate30 系列创新采用数字化边框设计，去除侧边音量键，保留唯一的电源键，带来全触控交互。视觉与触觉的双重极简，左右手皆舒适的实用体验。

同时，华为还不忘宣传自己的业绩：截止 2019 年 8 月，华为智能手机业务销量增长 26%，PC 业务增长 249%，智能音箱 256%，可穿戴产品增长 278%。Mate 20 系列销售了 1600 万台，P30 系列手机发货量超过 1700 万，折叠屏手机下月发布。