9 月 19 日，由轻松筹举办的 919 轻松筹 5 周年庆 “只为用户而生” 新品全球发布会在北京启动。轻松集团创始人、董事长杨胤，轻松集团 CEO 张科，轻松集团联席 CEO 钟诚，华泰财产保险有限公司副总经理李三保及基金会代表共同出席发布会。

会上，杨胤宣布正式任命北美精算师、前弘康人寿总经理张科加盟任轻松集团 CEO。轻松集团发布了全球新品 “药神 1 号” 保险产品和 “药轻松” 健康服务产品。

现场，青年演员张铭恩惊喜亮相为 “爱满之屋” 公益活动站台，为大病家庭提供一站式生活服务的公益家园；轻松集团与分众传媒、新潮传媒建立起战略合作关系，共同助力轻松集团业务打造多元化的场景，在 “下沉市场” 进行更精细地探索。

另外，轻松筹先后推出了 轻松互助、轻松保、轻松健康三大事前预防板块。轻松互助以 “一人生病，众人均摊” 的抱团取暖模式，满足了用户事前预防和帮助他人 “刚需”，轻松互助是业内会员最先突破六千万，轻松保联合国内保险企业，为用户打造的更专业、全面的高性价比的互联网保险销售平台，目前投保用户超 3000 万, 推出了业内首款全产业链区块链保险产品，轻松健康则将用户健康管理议程前置，为用户提供在线问诊、绿医通道等便捷的健康服务。