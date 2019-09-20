华为发布年度旗舰手机 Mate30 系列及智慧屏

9 月 19 日晚间，华为今日在德国慕尼黑举行新品发布会，推出年度旗舰手机 Mate30 系列，65 英寸款智慧屏，WATCH GT 二代智能手表等新品。

据新浪科技报道，华为 Mate30 系列分为，Mate30 Pro 和 Mate30 两款手机。Mate30 Pro 加入了 “超曲面环幕屏”，6.53 英寸的曲面屏幕侧面角度为 88 度，铺满整个手机正面，并向两侧中框延展。正面采用 “刘海” 屏幕设计，可以通过 3D 镜头进行面部识别，并采用磁悬发声取代了常规的听筒，让刘海部分面积减小，并增大屏幕面积。Mate30 Pro 有六种颜色，除了星河银、翡冷翠、罗兰紫、亮黑色等，还新增了丹霞橙，森林绿两种新配色，并加入了素食皮革（vegan leather）这种新材质。

余承东将 Mate30 Pro 称为 “第二代 5G 手机”。这种说法主要因为 Mate30 Pro 所采用的麒麟 990 5G 芯片，它改变了以前高通等厂商 SoC 外挂 5G 基带的方式。

华为智慧屏的设计理念是将手机的功能放大到屏幕上，让 “屏” 重回家庭的核心。

微软股价再创历史新高，总市值达 10800 亿美元

据 IT 之家报道，9 月 19 日，微软盘中涨幅扩大至 2%，总市值升至 10800 亿美元，创历史新高，继续占据市值第一大上市公司位置。

9 月 18 日，微软董事会批准了 400 亿美元的股票回购计划，其规模约占公司当前市值的 4%。微软表示，这一回购计划没有具体截止日期，也可能随时中止。这是微软第三次进行大规模回购计划，前两次分别是 2013 年和 2016 年。在 2017-2019 财年，微软以约 357 亿美元的价格回购了 4.19 亿股股票。

苹果将 iOS 13.1 和 iPadOS 发布日期提前至 9 月 24 日

据新浪科技报道，苹果公司才刚刚发布了 iOS13.0 操作系统，就已宣布将把第一次重大升级的发布日期提前：iOS13.1 和 iPadOS 现在都将在 9 月 24 日发布，而不是最初宣布的 9 月 30 日。

iOS13.1 将带来在最初的 iOS13 版本中没有的多种功能，如自动化 Siri Shortcut 操作、Apple Maps（苹果地图）中的共享 ETA（预计到达时间）功能、以及面向企业级设备的数据分离功能等。更重要的是，苹果承诺 13.1 将为 iOS13 带来通用的 bug 修复功能，这对当前版本来说肯定是有益的。此前美国科技博客 TheVerge 对 iOS 13.0 软件进行评估后表示，在测试新更新时遇到了一连串问题。

iPadOS 是苹果公司 iPad 平板电脑产品今年的软件更新，而 iOS 仍旧将是 iPhone 和 iPod touch 设备的操作系统，这标志着苹果公司首次开始为其移动操作系统 “分叉”。

美国运营商 Verizon 将于 9 月 26 日在纽约推出其 5G 网络

据新浪科技报道，美国电信运营商 Verizon 的 5G 毫米波网络将于 9 月 26 日在纽约市部分地区推出。届时，Verizon 的 5G 可能将面临有史以来最大的覆盖测试。该运营商宣布，5G 服务将覆盖曼哈顿上城、中城和市中心，以及布鲁克林区、布朗克斯区和皇后区的部分地区。

包括纽约在内，Verizon 将向 11 个城市推出移动 5G 服务。该公司的目标是在今年年底前覆盖 30 多个城市。其在一份新闻稿中表示，目标是在 2020 年底前将 5G 网络覆盖美国 50% 以上的地区。

然而，和它的其他 5G 市场一样，Verizon 还没有提供一份覆盖地图，以准确地勾勒出用户将能够在哪里获得 5G 网络服务。

阿里巴巴投资 AR 公司 Perfect, 在淘宝天猫上线虚拟试妆

据凤凰科技报道，知情人士称，阿里巴巴集团已经同意投资中国台湾地区增强现实 (AR) 创业公司 Perfect Corp。这是目前为止阿里在台湾的最大押注。

Perfect 在周四宣布与阿里达成战略伙伴关系，把其 AR 技术引入阿里线上平台，但并未提及任何有关此次资本合作的财务条款。知情人士称，阿里将领投 Perfect 的新一轮融资，中国内地风投公司创世伙伴资本 (CCV)、台湾地区的讯连科技跟投。

阿里将在淘宝和天猫网上购物平台销售口红和眼线膏等产品时，使用 Perfect 的 YouCam 虚拟试妆技术。YouCam 允许用户在购买化妆品前预览化妆品在脸上的效果。Perfect 创始人爱丽丝·张 (Alice Chang) 在一份声明中称，这一合作将有助于公司与全球品牌建立关系，进入内地美容化妆市场。

阿里和创世伙伴资本不予置评。