Google 日前宣布对可再生能源进行重大投资。该公司已成为全球最大的可再生能源企业买家。最新的交易涉及 1600 兆瓦的协议，其中包括 18 项新的能源交易。

Google 首席执行官 Sundar Pichai 表示，新交易将使 Google 全球风能和太阳能交易组合增加 40% 以上，总计将达到 5500 兆瓦。

刚刚宣布的协议将有超过 20 亿美元的新能源基础设施，包括将启动数百万太阳能电池板、数百个风力涡轮机和其他建筑的开发。

Pichai 还公布了 Google 慈善机构 Google.org 的两项与能源相关的拨款。该公司将向美国的可再生能源买家联盟（REBA）提供 50 万美元的赠款，并向欧洲的 RE-Source 提供 50 万欧元的赠款。这些拨款将用于研究可再生能源的新商业模式，并为消费者提供培训和资源，并使清洁能源能够更广泛地被获取。

Google 此前承诺，到 2022 年，所有包括 Pixel 手机、Pixelbook、Google Home 智能音箱、Nest 等在内的 Made by Google 品牌产品都会使用可回收材料。此外，该公司还承诺到 2020 年使其所有出货商品达到碳中和，以促进其硬件部门发展得更具可持续性。