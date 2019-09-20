新一代的华为 Watch GT 2 融合了工匠美学的艺术，采用华为首款一体化 3D 玻璃屏，手感上要更加舒适。46mm 系列，玻璃表镜采用凹雕时刻字符工艺；42mm 系列采用 9.4mm 轻巧纤薄的设计，并且还拥有丰富的表盘市场，支持第三方自定义表盘。在外观调性上更加倾向于商务人士的优雅风格。

华为 Watch GT 2 继续提供 GPS 和光学心率传感器，支持蓝牙通话以及听音乐播放功能， 同时提供橡胶表带、真皮表带、金属表带多种款式可选。GT 2 提供了 15 种专业运动模式，包括户外跑步、越野跑、登山跑、游泳等等，兼容了我们日常生活中的大多数运动场景。并且还提供久坐提醒以及专有 TruRelax 技术来帮助用户缓解压力。

华为 Watch GT 2 搭载了华为自家的麒麟 A1 处理器，在这枚 C 芯片组上，华为集成了高级蓝牙处理单元、更强大的音频处理单元、超低功耗应用处理器以及单独的电源管理单元。因此这款麒麟 A1 SoC 可以大幅降低功耗，延长设备使用时间。其中，46mm 款能够连续使用 2 周，42mm 款能够连续使用 1 周。

价格方面，42 毫米版本华为 Watch GT 2 售价为 229 欧元（约合人民币 1797 元），而 46 毫米版本售价为 249 欧元（约合人民币 1954 元），将在 10 月正式发售。