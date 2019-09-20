据国务院新闻办公室网站消息，国新办于今日举办新闻发布会，工业和信息化部部长苗圩，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌，工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库介绍了新中国成立 70 周年工业通信业发展情况，并答记者问。

有记者提问：“关于最近有些国内网民反映他们使用 VPN 浏览境外网站出现一些困难，工信部能否证实一下在国庆临近的这段时间是不是加强管控相关 VPN 工具？会否与国家互联网相关的开放政策相抵触呢？未来有没有一些进一步收紧网络管制的打算？”

对此，闻库回答道：