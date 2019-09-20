据国务院新闻办公室网站消息，国新办于今日举办新闻发布会，工业和信息化部部长苗圩，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌，工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库介绍了新中国成立 70 周年工业通信业发展情况，并答记者问。
有记者提问：“关于最近有些国内网民反映他们使用 VPN 浏览境外网站出现一些困难，工信部能否证实一下在国庆临近的这段时间是不是加强管控相关 VPN 工具？会否与国家互联网相关的开放政策相抵触呢？未来有没有一些进一步收紧网络管制的打算？”
对此，闻库回答道：
为了维护公平有序的市场秩序，促进行业的健康发展，工信部专门制定了跨境开展经营电信业务活动的规定，主要依据《中华人民共和国电信条例》和《国际通信出入口局管理办法》，规范的对象是未经电信主管部门批准，无国际通信业务经营资质的企业或个人租用专线或 VPN 违规开展业务。相关规定不会对国内外企业和广大用户开展跨境的互联网访问造成影响，也不会影响他们合规开展各类业务。
外贸企业、跨国公司因自己办公的需要，需要用专线的方式开展跨境联网时，可以向经电信主管部门批准、有国际通信业务经营资质的电信业务经营者租用，在中国境内开展生产生活以及其他各类活动的，都应该遵守中国的法律法规，任何合法的经营、合法的使用均受到法律保护。
在这儿我想说，各个国家的管理方式不同，在中国境内开展生产生活以及其他各类活动的，都应该遵守中国的法律法规。同时，我们也非常关注老百姓的需求，老百姓在网上一些不适合看到的，比如一些暴力、贩毒、贩枪、色情的，这些按照规定在中国都是不允许的，这个不存在时机紧不紧的问题，这个原则是我们一直所坚守的。