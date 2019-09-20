特斯拉 Model 3 已经通过 IIHS 碰撞测试，获得了令人欣慰的结果报告。它在保险行业资助的集团的 Top Safety Pick +荣誉榜上赢得了一席之地，现在它已成为联邦测试中实现这一目标和五星级的少数轿车之一。

在奥迪 E-tron 获得上个月公认的最佳性能后，Model 3 仅成为第二款全电动汽车，被评为最佳安全选择+ 。当时，现代 Nexo，一种仅在加利福尼亚州提供的燃料电池车（Nexo 是这家韩国汽车制造商推出的第二代氢燃料电池车，其第一代氢燃料电池车于 2013 年推出，是一款基于途胜车型打造的车型），也获得了该奖项。

要获得最佳安全选择奖项，车辆必须在该机构的驾驶员和乘客侧小重叠前部，中等重叠前部，侧面，车顶强度和头枕测试中获得最佳 “良好” 评级。它还必须提供一个可用的防撞系统，该系统可以达到 IIHS 认为 “先进” 或 “优越” 的要求，并且其前灯必须 “良好”。

Model 3 获得了 “优越” 的防撞等级，完全通过了 IIHS 12 英里/小时和 25 英里/小时测试中的碰撞。它的头灯也获得了最高的认可。

IIHS 指出，Model 3 的结构 “在很多汽车制造商认为是该组织最具挑战性的碰撞测试 – 其驾驶员侧小重叠前测试” 中 “保持良好”。其中，门槛弯曲，门铰链支柱的下部有 8 英寸的侵入，相当于驾驶员小腿受伤的中等风险。