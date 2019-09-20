据新浪新闻报道，今年 10 月，Alphabet 子公司无人机服务 Wing 将在维吉尼亚州启动第一项试点服务。这家公司将和 FedEx、Walgreens 以及 Sugar Magnolia 合作为克里斯琴斯堡的居民配送医疗保健产品、食物等货物。

这次试点项目是美国交通部门 Integration Pilot Program 的一部分，它旨在证明无人机配送的可行性，这种技术目前还处于开发阶段。今年年初，Wing 成为了第一批获联邦航空管理局授予商业空运权力的无人机运营商之一，获授权的公司将可以通过无人机将商品配送至视线之外。

Wing 表示其无人机可以为 Walgreens 的客户配送非处方药以及其他保健商品，时间只需要数分钟。Walgreens 也成了美国第一家使用无人机配送的零售药房。

与此同时 FedEx Express 位于克里斯琴斯堡 “特定无人机配送区域” 的客户也可以选择使用 Wing 的配送服务。另外 Wing 还专门设计了一种配送盒，无人机可以通过它向目标用户的家中配送包裹。

从去年起，Wing 就从 X Moonshot 项目转换为 Alphabet 旗下的一家独立公司，这类似于 Waymo 以及热气球网络创企 Loon。去年 12 月，Wing 宣布将在芬兰首都推出一项测试服务，配送时间在十分钟左右，完全免费。另外它还在澳大利亚推出了第一项正式的无人机配送服务。