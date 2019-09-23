科技无界。但却也会有着自己的独特进程。这里，动点科技将和大家一起回顾上周（2019.09.16—2019.09.22）在非洲和欧洲地区，我们都见证了哪些属于它们的事情发生。

欧洲

🇨🇭 瑞士蓝领工作交流平台 Beekeeper 完成 4500 万美元 B 轮融资：简单来说，这是一个希望成为 “钉钉” 而不是 “微信” 的非办公室员工（从事酒店、制造业和零售业等行业）的办公专用 app。

🇫🇷 法国社交媒体管理平台 Agorapulse 完成 1660 万欧元融资：Agorapulse 主打为中小型企业和机构创建一个一站式平台来管理他们所有的社交账号。

非洲

🇿🇦 南非移动数据网络运营商 rain 在南非推出商用 5G 网络：相对于率先在 “部分地区” 向 “部分用户” 开放推出，更重要的可能是 “5G 网络连接服务有望帮助该国降低数据传输成本，使整个国家从中获益，并为即将到来的第四次工业革命打下基础。”。

🇦🇴 安哥拉推出电子支付系统以便捷对外贸易流程：采用电子系统的原因是为了缓解进出口贸易登记困难问题。相关报告指出，由于官僚主义严重，安哥拉进口货物的过程十分费时。世界银行发布的《2019年营商环境报告》中，安哥拉被列为全球进口程序最耗时的国家之一，在评估的 190 个国家里位列第 174 位。

🇳🇬 尼日利亚初创公司 Splatt 推出在线学习平台：Splatt 通过一系列算法和教育心理学数据来研究用户的最佳学习方式，并将这些算法用于网站的自动推荐和搜索功能中。用户可以在网站上创建学习材料或上传自己的电子学习笔记。

🇳🇬 法国金融科技初创公司 FairMoney 在尼日利亚推出应用内支付功能：FairMoney 起初是在为小企业主和个人提供信贷，现在正在努力扩大其服务范围——为用户提供充值手机订阅、购买移动数据、支付电费或者网费等功能。数字钱包和储蓄帐户等也正提上日程。

🌍 公布完 5000 万美元年收入预测的同时 专注非洲地区的科技人才加速器 Andela 裁员 400 人：该公司在一份声明中表示，之所以这么做的原因是因为市场需要更多高级工程人才——“我们注意到市场发生了变化而我们的客户需要更有经验的工程师。”（注 1：被裁掉的员工为初级工程师。注 2：Andela 是一家注册地为纽约的公司）

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