消息称：软银等 WeWork 董事会成员拟罢黜诺伊曼的 CEO 职务

据外媒报道，有四位知情人士爆料称，共享办公空间巨头 WeWork 母公司 We Company 的最大投资者日本软银集团 (SoftBank Group) 等董事会成员，正在探索罢黜该公司联合创始人亚当·诺伊曼 (Adam Neumann) 首席执行官的职务。

上周，We Company 因受到投资者的抵制而宣布推迟了首次公开募股 (IPO)，原因不仅是其不断扩大的亏损，还包括诺伊曼对公司异乎寻常的控制。

软银希望 We Company 的 IPO 能够提振其利润，因为它正寻求为其第二只 1080 亿美元的愿景基金（Vision Fund）吸引投资者。据消息称，软银在 1 月份以 470 亿美元的估值投资了 We Company，但股市投资者的怀疑导致这家初创企业考虑在本月早些时候进行 IPO 时的潜在估值低至 100 亿美元。

ABB 集团与华为宣布战略合作

据新京报报道，近日，ABB 集团与华为宣布达成战略合作，ABB 将基于华为云为中国客户提供 ABB Ability 数字化解决方案。

据了解，ABB 将其领先的行业解决方案、专有技术与华为的云计算基础设施、平台服务方面的强大能力相结合，更好地服务中国客户。双方结合云服务、人工智能、物联网技术及行业领域的专业能力，联合创新，进一步挖掘工业数字化转型市场潜力，为中国客户带来更大价值。