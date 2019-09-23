消息称：软银等 WeWork 董事会成员拟罢黜诺伊曼的 CEO 职务
据外媒报道，有四位知情人士爆料称，共享办公空间巨头 WeWork 母公司 We Company 的最大投资者日本软银集团 (SoftBank Group) 等董事会成员，正在探索罢黜该公司联合创始人亚当·诺伊曼 (Adam Neumann) 首席执行官的职务。
上周，We Company 因受到投资者的抵制而宣布推迟了首次公开募股 (IPO)，原因不仅是其不断扩大的亏损，还包括诺伊曼对公司异乎寻常的控制。
软银希望 We Company 的 IPO 能够提振其利润，因为它正寻求为其第二只 1080 亿美元的愿景基金（Vision Fund）吸引投资者。据消息称，软银在 1 月份以 470 亿美元的估值投资了 We Company，但股市投资者的怀疑导致这家初创企业考虑在本月早些时候进行 IPO 时的潜在估值低至 100 亿美元。
ABB 集团与华为宣布战略合作
据新京报报道，近日，ABB 集团与华为宣布达成战略合作，ABB 将基于华为云为中国客户提供 ABB Ability 数字化解决方案。
据了解，ABB 将其领先的行业解决方案、专有技术与华为的云计算基础设施、平台服务方面的强大能力相结合，更好地服务中国客户。双方结合云服务、人工智能、物联网技术及行业领域的专业能力，联合创新，进一步挖掘工业数字化转型市场潜力，为中国客户带来更大价值。
外媒：华为欲联手中移动收购巴西最大固话运营商
据路透社援引巴西新闻网站 O Globo 的报道称，华为将联手中国移动收购陷入困境的巴西运营商 Oi SA，以扩大其在拉美最大市场的影响力，但此举可能引发争议。
两家中国公司预计，一旦巴西开始部署第五代通信技术 (5G)，华为和中国移动的业务都将显著增长。此外，Oi 的 36 万公里光纤基础设施被视为一项有吸引力的资产。Oi SA 作为巴西最大的固定电话运营商，自 2016 年 6 月申请破产保护、重组约 650 亿雷亚尔（约合人民币 1111 亿元）债务以来，一直在努力扭转业务。
Oi 拒绝就此事置评，而华为和中国移动也没有立即回应路透的置评请求。
Facebook 将与雷朋的母公司合作开发智能眼镜
根据 CNBC 报道，Facebook 将会和著名的眼镜公司雷朋的母公司 Luxottica 建立合作伙伴关系，Facebook 建立了代号为 “ Orion” 的新项目，Facebook 希望在 2023 年至 2025 年为消费者提供智能眼镜。
Facebook 期望借助智能眼镜来取代智能手机，它将会帮助接听电话，获取信息并共享位置，类似微软的 HoloLens。为了让智能眼镜更加智能，Facebook 目前还在开发一种由 AI 驱动的语音助手。
消息称：富士康 Micro LED 研发团队解散，或因后续资金不足
据智能电视网报道称，9 月 21 日，有媒体援以知情人士消息称，富士康 Micro LED 研发团队已于 8 月份正式解散。
据该消息人士透露，富士康 Micro LED 研发团队技术应用定位出现问题，在烧光富士康前期投资之后，长时间没有外部资本进入，迫于资金压力，研发团队不得不解散。Micro LED 在使用寿命、色彩表现以及响应速度方面相比 OLED 有明显优势，有很多适合移动设备的特性，但是 micro-LED 的制造价格成本也要高很多。